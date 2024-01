Ci sono diverse informazioni che dobbiamo immagazzinare oggi stesso, per quanto concerne una questione sempre molto calda in Italia in merito alle scadenze del pagamento bollo auto 2024. Qualcuno, ancora oggi, ritiene che ci siano delle date precise da rispettire che valgono indipendentemente dalla mensilità del rinnovo, oppure che ci si debba muovere per forza di cose prima che arrivi il mese di riferimento. La situazione è più flessibile di quanto si possa immaginare ed è il caso di chiarire alcuni punti, in modo da muoversi nei tempi giusti in questo periodo storico.

Analizziamo più da vicino le varie scadenze per il pagamento bollo auto 2024 mese per mese

Inutile tornare sulle sanzioni previste dalla legge in caso di inadempienza, essendo un argomento che abbiamo trattato a più riprese negli anni come si nota dai nostri articoli. Premesso che il sito del socio ACI consenta non solo di verificare la scadenza della propria auto, ma anche di effettuare il pagamento affinché sia sempre tutto in regola, occorre andare per gradi sulle tempistiche di pagamento bollo auto 2024. Ad esempio, con scadenza bollo auto dicembre 2023 occorre pagare tra il 1° e il 31 gennaio 2024, mentre con scadenza bollo auto gennaio 2024, bisogna pagare tra il 1° e il 29 febbraio 2024.

Il discorso è molto più lineare di quanto si possa immaginare, in quanto con scadenza bollo auto febbraio 2024 occorre effettuare il movimento tra il 1° e il 31 marzo 2024, mentre la scadenza bollo auto marzo 2024 ci impone il pagamento tra il 1° e il 30 aprile 2024. Come accennato, le attuali disposizioni legislative prevedono il medesimo iter nei mesi a seguire, a partire dalla scadenza bollo auto aprile 2024, con quota da pagare tra il 1° e il 31 maggio 2024.

Insomma, si andrà avanti così fino fino a dicembre 2024, con pagamento bollo auto 2024 da effettuare entro il 31 gennaio 2025. State in campana.

Continua a leggere su optimagazine.com