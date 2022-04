Bisogna fare davvero molta attenzione al bollo auto 2022, in relazione a scadenze varie che dobbiamo rispettare e alla verifica dei pagamenti che abbiamo effettuato, in modo da essere certi di aver fatto tutto correttamente. Come stanno le cose ad aprile? Dopo le informazioni che abbiamo condiviso tempo fa sul nostro magazine, bisogna portare alla vostra attenzione un paio di elementi, affinché si evitino brutte sorprese. Non tutti conoscono le disposizioni vigenti, motivo per il quale è facile incappare in errori di superficialità che potrebbero farci andare incontro a sanzioni pesanti.

Indicazioni utili sul bollo auto 2022: cosa dobbiamo sapere su scadenze e verifica pagamenti

Sostanzialmente, il bollo auto 2022 va pagato entro e non oltre due mesi dopo la sua effettiva scadenza. Le multe sono molto salate e i controlli sul territorio si stanno intensificando. Per tutte queste ragioni, dovrete fare molta attenzione alle date, se pensiamo che buona parte delle sanzioni avvengono per la mancata conoscenza di queste tematiche e non per una reale volontà di trasgredire le attuale normative a tema. Situazione da monitorare con grande attenzione nelle prossime settimane, essendo questo il periodo più caldo dell’anno sulla questione.

Per quanto riguarda la verifica dei pagamenti per il bollo auto, non tutti sanno che da alcuni mesi a questa parte tutto possa essere tracciato online. Per esperienza personale, consiglio a tutti di interfacciarsi con il sito ACI, dove potrete avere a portata di mano tutte le informazioni di cui avete bisogno una volta effettuata la registrazione. E per “registrazione” intendo sia quella del vostro account, sia delle targhe dei vostri veicoli. Riceverete alert anche in prossimità delle scadenze, qualora decidiate di attivare il servizio associando al vostro indirizzo di posta elettronica.

Dunque, non ci saranno più scuse per non pagare il bollo auto 2022, considerando quanto raccolto di recente.

Continua a leggere su optimagazine.com