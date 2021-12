Per il bollo auto ci sono buone notizie per i proprietari di vetture storiche, ovvero con età compresa tra i 20 ed i 29 anni. A margine di una seduta congiunta della Commissioni Finanze e Lavoro del Senato, l’emendamento 7.0.20 del Decreto Legge Fiscale è stato ufficialmente ritirato (si cercava di far decadere l’agevolazione del pagamento ridotto per tutelare la conservazione dei veicoli storici, con anzianità compresa tra i 20 ed i 29 anni).

Alberto Scuro, presidente della Federazione italiana di riferimento per il motorismo storico, si è detto assai soddisfatto degli ultimi risvolti, affermando che ha prevalso il buon senso e la salvaguardia del settore, che altrimenti avrebbe subito un contraccolpo importante. La proposta aveva preso piede alcune settimane fa, quando l’emendamento di cui sopra si proponeva di cancellare i benefici fiscali (abbassamento del bollo auto del 50%) riservati ai proprietari di vetture con regolare certificato di interesse storico e collezionistico (ovvero quelle con età compresa tra i 20 ed i 29 anni, come più volte già ribadito sopra).

L’emendamento non era stato preso di buon grado dall’ASI-Automotoclub Storico Italiano: se fosse andato in porto, le conseguenze per il settore sarebbero state disastrose, incidendo negativamente sulla levatura cultura di tali vetture (in fondo il loro numero è piuttosto esiguo, sarebbe stato un peccato far decadere l’agevolazione). In effetti, i veicoli storici circolano anche piuttosto poco (non più di 1000km l’anno), e producono quindi un impatto ambientale molto basso. Il bollo auto per le vetture storiche continuerà a godere della riduzione del 50%: l’emendamento è stato ritirato, non ci sono più pericoli allo stato attuale delle cose. Siete anche voi proprietari di un mezzo di trasporto di valore storico o collezionistico (con età compresa tra i 20 ed i 29 anni)? Nel caso, come avete preso la notizia della cancellazione dell’emendamento?

