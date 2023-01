In tanti si chiedono “come vedere se ho pagato il bollo auto”, con discussioni e dubbi che per forza di cose si trascinano anche nel 2023. Soprattutto per quanto concerne questioni come scadenze e calcolo. A conti fatti, bisogna riprendere discussioni affrontate poco meno di un anno fa sul nostro magazine. La situazione non è cambiata più di tanto negli ultimi mesi, anche se qualche piccola variazione in termini di importi da pagare è possibile, stando a quanto abbiamo avuto modo di raccogliere di recente. Dunque, vediamo come stanno evolvendo le cose nel nostro Paese in questo specifico contesto.

Capiamo come vedere se ho pagato il bollo auto: tutti i dettagli del caso su scadenze e calcolo nel 2023

In primo luogo, se vi siete posti la domanda “come vedere se ho pagato il bollo auto”, è fondamentale recarsi nel più breve tempo possibile all’interno della pagina del sito dell’Aci, focalizzata proprio sul calcolo del bollo, senza dimenticare ovviamente il superbollo. Qui, infatti, tutti gli automobilisti inserendo poche informazioni potranno controllare facilmente se hanno pagato o meno in precedenza, rispetto alle scadenze che sono previste dalla legge sulle nostre strade.

Qualora vogliate procedere online, il sito ACI è davvero alla portata di tutti. A tal proposito, è sufficiente selezionare la voce “rinnovo di pagamento”, per poi individuare la tipologia di veicolo. Già, perché non tutti sanno che all’interno dei vari database sono presenti non solo le auto, ma anche rimorchi, moto, ciclomotori e minicar. Oltre a queste informazioni di base, poi, occorre inserire la Regione di residenza e la targa in modo da conoscere tutti i dettagli sulla propria situazione.