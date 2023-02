Ci sono alcune informazioni specifiche che dobbiamo prendere in esame in queste ore, per quanto riguarda le sanzioni inerenti il pagamento del bollo auto 2023 effettuato in ritardo. Un ulteriore contributo da valutare con molta attenzione rispetto a quello che abbiamo portato alla vostra attenzione nello scorcio finale di gennaio, quando ho provato a fornirvi le prime informazioni di massima per farsi trovare pronti in vista dei prossimi mesi. Oltre a conoscere le tempistiche entro le quali effettuare il saldo, da associare alla data di immatricolazione del mezzo, le multe variano a seconda del ritardo accumulato.

Analizziamo nel dettaglio le sanzioni connesse al pagamento del bollo auto 2023 effettuato in ritardo

Dunque, provando ad essere più concreti, quali sono le sanzioni connesse al pagamento del bollo auto 2023, per saldo portato a termine in ritardo rispetto ai termini previsti dalla legge? Nello specifico, se l’utente paga il bollo auto con un ritardo non superiore a 14 giorni dalla scadenza, allora verrà applicazta una sanzione pari allo 0,1% dell’imposta originariamente dovuta, con quota pari ad ogni giorno di ritardo nell’ambito del cosiddetto ravvedimento veloce.

Qualora l’utente dovesse pagare con un ritardo superiore a 14 ma non oltre 30 giorni, a quel punto scatta la sanzione pari all’1,5% dell’importo originario dell’imposta. Chi paga con un ritardo superiore a 30 giorni ma non oltre 90 giorni, dovrà gestire una sanzione pari all’1,67% dell’importo. Ancora, chi paga con un ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre 1 anno, deve fare i conti con una sanzione pari al 3,75%, mentre chi paga dopo la scadenza del primo anno ma entro il secondo anno, si ritrova con una sanzione pari al 4,286%.

Infine, il pagamento del bollo auto prevede una sanzione più estrema se si paga dopo 2 anni dalla scadenza, arrivando alla multa ordinaria pari al 30% della tassa dovuta.

