Seconda puntata de I Fantastici 5, la nuova fiction Mediaset con protagonista Raoul Bova. Frutto di una coproduzione RTI – Lux Vide, in 8 puntate per 4 prime serate, la storia vede l’attore nei panni di Riccardo Bramati, allenatore di un gruppo di atleti paralimpici della Società Sportiva di Atletica Leggera Nova Lux.

La seconda puntata andrà in onda il 24 gennaio 2024 su Canale 5.

Riccardo ha dedicato la sua vita alle sue più grandi passioni: l’atletica e l’allenamento, anche a costo di trascurare la moglie e le figlie, con cui fatica a entrare in sintonia. Quando una tragedia colpisce la sua vita, Riccardo decide di cogliere una nuova opportunità, trasferendosi al Centro Sportivo della Nova Lux di Ancona, prestigiosissima società sportiva, al vertice del panorama nazionale per quanto riguarda l’atletica paralimpica italiana. I quattro velocisti che Riccardo dovrà allenare, continuamente sotto i riflettori di stampa sportiva e non, si devono preparare agli Europei che si svolgeranno di lì a tre mesi.

Laura, amputata e con una protesi alla gamba sinistra; Christian, in sedia a rotelle; Elia, con difficoltà neuronali legate al movimento; Marzia, cieca. E’ l’occasione che Riccardo stava aspettando per rilanciarsi ad alti livelli. Ma non sarà facile gestire questi atleti, ostili nei suoi confronti, e allo stesso tempo recuperare il rapporto con le figlie, riscoprendo verità dimenticate e ritrovando la sua felicità.

Di seguito le anticipazioni della seconda puntata:

I Campionati Italiani si avvicinano. I ragazzi dovrebbero allenarsi a ritmi sostenuti ma Riccardo viene distratto da un grosso problema: la scomparsa di uno dei suoi atleti. Christian vede qualcosa di strano sul telefonino della fidanzata Isabella, mentre l’avvocato di Laura e’ molto preoccupato in vista dell’udienza sull’incidente occorso alla sua assistita: le cose sono proprio come sono state raccontate?

Nel cast della fiction troviamo: Raoul Bova nel ruolo di Riccardo Bramanti; Francesca Cavallin è Sofia Calabresi; Vittorio Magazzù è Christian Belli; Enea Barozzi è Elia Mariani; Fiorenza D’Antonio è Marzia Giordano; Chiara Bordi è Laura Mattei; Gianluca Gobbi è Alfredo “Freddie” Marmorini; Gaia Messerklinger è Alessandra Federici; Rachele Luschi è Giorgia Bramanti; Giulia Patrignani è Anna Bramanti; Benedetta Tiberi è Amelia Giordano.

L’appuntamento con I Fantastici 5 è per stasera alle 21:30 su Canale5.

