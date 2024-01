Nella serata di ieri, sono sopraggiunte le novità dell’aggiornamento iOS 17.3 su tutti gli iPhone e gli iPad supportati. Dopo una fase di test abbastanza prolungata, Apple ha cominciato a distribuire il suo terzo major update per la sua ultima versione del sistema operativo e le implementazioni non sono affatto poche.

La prima funzione in rilievo nell’update iOS 17.3 è quella denominata “protezione del dispositivo rubato”. L’opzione introduce la richiesta del Face ID o Touch ID per eseguire determinate azioni, al posto del classico codice di sblocco in cifre. Con l’autorizzazione biometrica in campo, vengono protette più che in passato operazioni molto sensibili come quella della modifica della password dell’ID Apple e altro ancora, fondamentali in caso di furto.

In riferimento all’esperienza musicale, con l’aggiornamento iOS 17.3 vengono introdotte le playlist condivise e collaborative. Amici e conoscenti possono essere invitati ad aggiungere e rimuovere brani da una lista. Per garantire l’esperienza comunitaria, sono a disposizione le reazioni con emoji da abbinare alle tracce desiderate.

Altre novità dell’update iOS 17.3 sono anche di tipo solo grafiche. Ad esempio, è stato appena introdotto lo sfondo New Unity per la schermata di blocco che rende omaggio alla storia e alla cultura nera. Sono proposti poi dei miglioramenti alle feature già note: è previsto d’ora in poi anche il supporto AirPlay per hotel che consente di riprodurre in streaming i contenuti direttamente sulla TV di un albergo. Altra implementazione riguarda Apple Care e dunque la garanzia. Nella relativa scheda delle Impostazioni è ora mostrata la copertura per tutti i dispositivi su cui è stato effettuato l’accesso con lo specifico ID Apple attivo.

In ultima battuta, l’aggiornamento iOS 17.3 non poteva non introdurre anche delle correzioni a problemi specifici. Nelle note del firmware, gli sviluppatori hanno parlato di superamento di episodi di arresti anomali per tutti modelli di iPhone 14 e iPhone 15, dunque anche per quest’ultimo motivo l’update è certamente consigliato.

