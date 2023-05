In tanti si chiedono cosa fare per gestire il proprio abbonamento DAZN. Al di là delle promozioni che abbiamo preso in esame anche sul nostro magazine negli ultimi tempi, è interessante valutare al meglio le opzioni disponibili per chi non intende pagare la quota mensile durante la pausa estiva della Serie A. Ad esempio, sui social ci sono quesiti come questo: “Cosa fare per evitare che il 3 giugno paghi un altro mese?”. Approfondiamo il tema, dunque, dopo aver parlato delle recenti promozioni con altri approfondimenti.

Come gestire il proprio abbonamento DAZN in vista dello stop estivo per il campionato

In pratica, c’è chi rischia di pagare una quota per l’abbonamento DAZN nello scorcio iniziale del prossimo mese per guardare una sola giornata di campionato. Così si comprendono domande simili: “A giugno, luglio e agosto non mi interessa essere abbonato, quindi voglio evitare di pagare il 2 giugno. Se metto in pausa temo mi faccia pagare anche ad inizio giugno. Devo fare disdetta e nuova riattivazione a metà agosto?”.

Partendo da questi presupposti, è importante esaminare i feedback forniti dall’assistenza per la gestione del proprio abbonamento DAZN in estate: “Dalle verifiche effettuate mi risulta che hai attivo il piano Dazn Plus con il pagamento mensile con il vecchio prezzo di 39.99€. Al momento che disattivi l’abbonamento adesso è dopo vorresti riattivare poi continueresti con le nuove condizioni d’utilizzo, quindi il costo mensile di 39.99€ che è il prezzo standard dell’abbonamento per il piano Dazn Standard oppure 54.99€ per il piano Dazn Plus“.

In pratica, chi mette in pausa già oggi, ad inizio giugno non vedrà prelevati i 39,99 euro: “La pausa sarebbe l’opzione perfetta perché durante questo periodo di tempo non avresti addebiti per l’abbonamento e nella riattivazione dell’abbonamento continueresti di nuovo con il vecchio prezzo. Se decidi di mettere il tuo account in pausa, anche oggi, l’account rimarrà attivo fino al 02/06, data del prossimo pagamento che, naturalmente, non sarà effettuato“.

Unica nota a margine consiste nel fatto che l’abbonamento DAZN comporti massimo due mesi di pausa, motivo per il quale ad agosto sarete obbligati a riattivarlo. Che ne pensate?

Continua a leggere su optimagazine.com