Ad un anno dal suo lancio, il Samsung Galaxy S23 continua a primeggiare come uno smartphone di fascia premium, contrassegnandosi per il suo design raffinato, le prestazioni top (grazie ad una combinazione di hardware potente e ottimizzazione software) e le capacità fotografiche di livello superiore che consentono di catturare immagini nitide e dettagliate in ogni situazione. Qualora foste interessati al suo acquisto, vi suggeriamo di dare uno sguardo all’interessante offerta su Amazon, dove lo smartphone, con un super sconto del 45%, sarà vostro al prezzo di soli 522,99 euro (invece di 954,38 euro di listino) nel colore Nero. Il dispositivo è venduto da terzi, ma spedito dall’e-commerce, la consegna non prevede costi aggiuntivi e il reso è gratuito per i clienti Prime. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

Il Samsung Galaxy S23 dispone di un eccellente display Dynamic AMOLED 2X FHD+ da 6,1 pollici con una risoluzione di 1080 x 2340pixel, con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, HDR10+ e protezione schermo Corning Gorilla Glass Victus 2. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 (4nm), abbinato a 8GB di RAM, 128GB di spazio di archiviazione (non espandibile) e GPU Adreno 740. Il device è poi alimentato da una batteria da 3900mAh, dotata di supporto per la ricarica rapida da 25W e wireless da 15W.

Offerta SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Samsung Galaxy S23 offre sul retro un modulo a tripla fotocamera con un sensore principale da 50MP (f/1.8), un ultra-grandangolare da 12MP (f/2.2, 110°) ed un teleobiettivo da 10MP (f/2.4); davanti, una selfie-cam da 12MP (f/2.2). Come altre caratteristiche e connettività, il device offre rete 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, UWB, porta USB Type-C 3.2, due speaker stereo, certificazione IP68 contro acqua e polvere, lettore di impronte digitali supersonico posto sotto il display e microfono con riduzione del rumore.

Continua a leggere su optimagazine.com