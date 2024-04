Il Realme GT Neo 6 è stato oggetto di discussione da tempo ed ora sembra che si stia avvicinando al suo lancio sul mercato. Inizialmente si parlava di una batteria da 5500mAh e ricarica rapida da 120W, ma le ultime informazioni provenienti dal noto informatore Digital Chat Station indicano che supporterà invece una ricarica rapida da 100W. Questo rappresenta comunque un notevole salto in termini di velocità di ricarica rispetto alla media degli smartphone attuali.

Il prossimo Realme GT Neo 6 sembra essere un dispositivo molto promettente. Si dice che sarà alimentato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen. 3, presentato a marzo scorso; si tratta di una versione meno potente rispetto allo Snapdragon 8 Gen. 3, rilasciato nell’ottobre 2023. Questo processore è già stato implementato in alcuni smartphone sul mercato cinese, come Xiaomi Civi 4 Pro e Redmi Turbo 3. Ora, si vocifera che il prossimo device a montare il SoC Snapdragon 8s Gen. 3 in Cina sarà proprio il Realme GT Neo 6.

Per quanto riguarda le altre possibili specifiche tecniche, il dispositivo dovrebbe sfoggiare caratteristiche che si avvicinano molto al Realme GT Neo 6 SE, ovvero un display OLED 8T LPTO da 6,78 pollici con bordi curvi, offrendo una risoluzione di 1,5K, un oscuramento PWM di 2160Hz e una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Il comparto fotografico posteriore, potrebbe includere un sensore principale da 50MP e una fotocamera selfie da 16MP. Inoltre, si prevede che lo smartphone possa offrire capacità di memoria fino a 24GB di RAM LPDDR5x e 1TB di spazio di archiviazione UFS 4.0. Lato software, il sistema operativo potrebbe essere Realme UI 5 basato su Android 14. Con queste specifiche, il Realme GT Neo 6 promette di offrire un’esperienza premium agli utenti.

