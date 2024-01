L’app Salutile della Regione Lombardia è di certo un fondamentale strumento di verifica dell’affluenza presso ospedali e altri centri di primo intervento. Il tutto soprattutto in questo periodo cruciale dell’anno in cui molti italiani sono alle prese con un virus influenzale più virulento che mai, oltre che con probabili situazioni critiche relative a vecchie e nuove patologie, o in caso di incidenti imprevisti. Proprio nella regione settentrionale, l’alta densità demografica intorno alle principali aree urbane genera lunghe code di attesa negli ospedali. Lo strumento che andremo ad esaminare funziona come guida pensata per non perdere tempo prezioso e riconoscere subito il centro di assistenza meno intasato.

Funzionamento

L’app Salutile è disponibile in forma totalmente gratuita sul Play Store per i dispositivi Android e sull’App Store Apple per gli iPhone e gli iPad. Trattandosi di un strumento ufficiale della Regione Lombardia, non contiene pubblicità e annunci. Dopo il download, al momento dell’installazione, vengono richieste alcune autorizzazioni come quella relativa alla geolocalizzazione del dispositivo. Solo attivando il permesso, si potrà beneficiare di tutti i plus garantiti dallo strumento.

Appena entrati nell’app Salutile, si visualizza subito una lista dei Pronto Soccorso della regione Lombardia. I centri di prima assistenza sono presenti in elenco e possono anche essere visualizzati sulla mappa, attraverso l’apposita scheda. Ogni pronto soccorso appunto viene dettagliato in riferimento al suo indirizzo, ma soprattutto per il suo “traffico di pazienti”. Un icona completamente bianca, con un paio di linee rosse o del tutto striata identifica (rispettivamente) il grado di minore o maggiore affollamento del centro. Di ogni struttura, a dire la verità, si ottengono informazioni ancora più puntuali: proprio selezionando quanto di nostro interesse, in tempo reale, si ha il numero esatto delle persone trattate o in attesa come codici rossi, arancio, giallo, azzurro, verde o bianco.

I permessi di geolocalizzazione concessi all’app e pure già menzionati, ci vengono in aiuto in duplice modo. Intanto, quando visualizziamo i pronto soccorso sulla mappa, possiamo subito capire quali sono i più vicini in termini di distanza più o meno ampia in chilometri. Nel momento in cui si vuole raggiungere uno specifico punto di primo intervento anche perché meno affollato, si può procedere alla richiesta del percorso più breve per raggiungerlo. Attraverso Salutile, si accede direttamente alla propria app predefinita per le indicazioni stradali e dunque si possono seguire le relative istruzioni.

Ultima ma importantissima precisione relativa all’app Salutile, riguarda la sua sola natura di strumento per verificare l’affollamento dei pronto soccorso, proprio nelle modalità sopra indicate. Al contrario, lo strumento non fornisce alcun tipo di supporto medico e chi ha un problema più o meno grave di salute dovrà sempre rivolgersi al 112 e comunque al personale sanitario nei centri abilitati.

Usabilità

L’app Salutile è uno degli strumenti di verifica dell’affollamento dei pronto soccorso meglio riusciti in Italia. In effetti, anche altre regioni hanno strumenti propri per lo stesso scopo. Il tool preso in esame in questo approfondimento ha, prima di tutto, il pregio di essere aggiornato frequentemente e dunque di fornire davvero la situazione in tempo reale per i punti di primo soccorso.

La ricerca e verifica della situazione dei pronto soccorso è decisamente semplice e non crea confusione negli utenti. Vanno solo segnalati possibili momenti in cui lo strumento non restituisce le informazioni richieste, con qualche avviso di errore. Le casistiche, probabilmente, si presentano nei momenti di maggiore consultazione dell’applicazione. Molto spesso, un semplice riavvio del tool permette di risolvere tutti i problemi.

