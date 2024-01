Componenti: Claudio e Fabrizio Colica

Città: Roma

Piattaforme: YouTube

Categoria: Comedy

Chi sono Le Coliche

Essere comici significa distinguersi, e in tanti anni di attività Claudio e Fabrizio Colica hanno saputo ritagliarsi una delle fette più importanti del mondo social. Le Coliche rappresentano quella comicità genuina e mai scontata, con la quale sanno raccontare ogni situazione possibile della quotidianità con la giusta dose di ironia e leggerezza senza mai risultare volgari né offensivi.

Claudio è vegano, Fabrizio è vegetariano, e molto spesso la loro scelta etica è al centro della performance specialmente nel format Come Fare Inca**are Un, ma non solo. Claudio è laureato in Scienze Della Comunicazione, Fabrizio viene dal Centro Sperimentale di Cinematografia e nei loro video impiegano tutte le loro abilità nell’interpretare ora l’italiano medio e ora il wedding planner, ora l’ipocondriaco e ora il medico, ora l’indie e ora il trapper.

Esilaranti i video parodia su Alberto Angela interpretati da Fabrizio, che racconta – ad esempio – il mondo delle milf come farebbe il noto divulgatore. Ma come è nato tutto? I due fratelli – classe 1988 e 1991 – già lavoravano sul web quando erano redattori di un noto blog sulla vita romana. Col tempo hanno intuito che la rete poteva offrire grandi opportunità, per questo hanno iniziato a filmarsi mentre interpretavano varie situazioni.

La televisione e il libro

Il web offre grandi opportunità da saper sfruttare, e nel caso de Le Coliche queste sono arrivate nel 2018 quando si sono aperte le porte di Pechino Express: Claudio si era rotto un piede, dunque è stato sostituito da Fabrizio nella gara contro Tommy Kuti.

Nel 2021 è uscito il libro Come Il Mal Di Pancia, La Storia Vera Di Due Fratelli Per Sbaglio, scritto a quattro mani da Claudio e Fabrizio Colica.

