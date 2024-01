Nome: Gabriele

Cognome: Bagnulo

Anno di nascita: 2002

Città: Milano

Piattaforme: Instagram, TikTok, Twitch

Categoria: Streamer

Chi è il Gabbrone

Classe 2002, della vita del Gabbrone si sa ben poco. Negli anni si è fatto strada su Twitch, una delle piattaforme più frequentate durante la pandemia, e i suoi sketch nei locali pubblici dove spesso metteva in imbarazzo clienti e gestori sono diventati virali e gli hanno causato non pochi problemi.

Diplomato in Sistemi Informativi Aziendali, il Gabbrone ha sempre raccontato che i suoi numeri nascono spontaneamente e che nei suoi video non rispetta un copione. Come riporta Webboh, lo streamer milanese trova ispirazione quando esce con i suoi amici e ripropone le sue idee nei video che lo hanno reso famoso. La sua popolarità lo ha portato ad essere ospite di altri streamer famosi, specialmente Cerbero Podcast e Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez e Mr. Marra.

Tra le sue più grandi aspirazioni c’è quella di lavorare in televisione, ad esempio come inviato per Striscia La Notizia e Le Iene: “Non me ne frega nulla se prendo caz*otti, ma lo faccio per lo spettacolo, per lo show“.

La polemica del 2021

Nel 2021 il Gabbrone è stato al centro dell’attenzione mediatica per le polemiche sollevate da un locale di Milano all’interno del quale aveva girato un video.

Una volta entrato, anche con gli interventi dei suoi follower infastidì prima i clienti e poi i dipendenti del locale, che furono costretti ad allontanarlo e a chiedergli di non tornare. L’episodio gli costò un ban temporaneo da Twitch mentre il locale continuava a ricevere recensioni negative e telefonate oscene sull’onda dell’attenzione ottenuta sui social.

L’episodio fece riflettere a lungo sui limiti che ogni content creator dovrebbe avere quando realizza i suoi contenuti, ma allo stesso tempo diede al Gabbrone una notorietà maggiore.

Continua a leggere su optimagazine.com