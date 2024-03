Nome: Anais

Cognome: Robin

Anno di nascita: 2002

Paese: Francia

Piattaforme: Instagram, TikTok, YouTube

Categoria: Musica

Chi era Anais Robin

Nata in Francia nel 2002, Anais Robin era una giovanissima cantautrice. Il suo talento era noto ai quasi 500 mila follower che la seguivano su TikTok e i quasi 200 mila che la seguivano su Instagram. Perché proprio su TikTok e più in geneale sui social, Anais, era diventata una promessa e una stella della musica. Il suo successo aveva tempi recenti: Anais Robin era approdata su Instagram e TikTok solamente verso la fine del 2022, con le sue prime clip in qui metteva in mostra il suo talento musicale.

Un percorso culminato nel 2023, quando la giovanissima artista francese aveva pubblicato il singolo Un Autre, uscito con un video musicale che su YouTube aveva totalizzato milioni di visualizzazioni. Prima del singolo di debutto, Anais Robin aveva pubblicato la cover di Il Avait Les Mots di Sheryfa Luna. Un percorso in ascesa, quello della 21enne, che si è interrotto bruscamente alle 4 del mattino di sabato 23 marzo.

L’incidente e la morte

Alle 4 di mattina di sabato 23 marzo Anais Robin stava viaggiando a bordo della sua auto. Improvvisamente il veicolo si è schiantato contro un albero nei pressi di Lille, nell’Alta Francia. Per la 21enne non c’è stato nulla da fare.

La tragica notizia è stata data dal suo entourage con un comunicato pubblicato sui profili social della giovane artista. Subito dopo, la stessa nota è stata ripresa dai quotidiani locali per poi girare in tutto il mondo. Increduli i fan, che hanno sperato fino all’ultimo che si trattasse di uno scherzo. Anais Robin è morta sul colpo, lasciando questa terra a soli 21 anni. Le circostanze dell’incidente non sono state rese note.

