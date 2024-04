Occorre fare molta attenzione ad un aggiornamento TikTok vicino all’uscita. L’uso dell’intelligenza artificiale è sicuramente l’argomento più caldo nel settore tecnologico e tutti gli attori principali e minori di questo settore utilizzano l’intelligenza artificiale in qualche modo. Strumenti come ChatGPT possono aiutarti a svolgere una vasta gamma di attività e persino a generare immagini. L’altra cosa è: clonazione vocale. OpenAI ha recentemente introdotto un motore vocale in grado di generare cloni della tua voce con soli 15 secondi di audio. Sul Web non mancano gli strumenti per la clonazione vocale che possono aiutarti a fare lo stesso. Il nuovo gigante della tecnologia che utilizzerà l’intelligenza artificiale per clonare la tua voce è TikTok.

Cosa aspettarsi dal prossimo aggiornamento TikTok: tra AI e duplicazione della voce in Italia

Conosciamo tutti TikTok, pubblicando brevi video con filtri, effetti e ogni altro genere di cose. Quindi TikTok ha trovato un modo per utilizzare l’intelligenza artificiale per la clonazione vocale nella sua app. TikTok sta lavorando su questa funzionalità, che non sembra avere un nome proprio, fa semplicemente riferimento a “Crea la tua voce con l’intelligenza artificiale” e “Libreria vocale TikTok”. Nell’ultima versione di TikTok mi sono imbattuto in alcune stringhe che indicano che TikTok ci sta lavorando. Sono stato anche in grado di accedere all’interfaccia utente iniziale che introduce la funzionalità e di vedere i termini e le condizioni della “Libreria vocale TikTok” che l’utente deve accettare per utilizzare la funzionalità.

Tiktok afferma di poter creare una versione AI della tua voce in soli 10 secondi. Il clone vocale AI generato può essere utilizzato con la sintesi vocale nei video TikTok. Delinea anche il processo di funzionamento. Devi registrarti mentre parli e TikTok elaborerà la voce e utilizzerà le informazioni sulla tua voce per generare la tua voce AI. Quando si tratta di privacy, la tua voce AI rimarrà privata e potrai eliminarla in qualsiasi momento.

L’utente potrà eliminare la propria voce AI dalla “Libreria vocale”, impedendo ad altri utenti di utilizzare la tua voce nei loro contenuti. Vedremo cosa comporterà il nuovo aggiornamento TikTok.