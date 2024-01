Esce Assurdo di Matteo Romano, il nuovo singolo che verrà presentato anche nel corso dello speciale domenicale di Amici di Maria De Filippi.

A proposito del brano, Matteo Romano racconta come è nato:

“Avevo in testa da qualche tempo una melodia, che cantavo in treno, per casa, per strada, da solo al pianoforte. L’idea del brano è nata così, da questa musica che avevo in testa; o forse non è giusto dire che è nata perché semplicemente era lì”, dichiara il cantante.

Poi scende nel dettaglio della fase creativa, quando ha lavorato in studio con Federica Abbate e Jvli.

“Quando sono andato in studio con Federica Abbate e Jvli per trasformare quel ritornello che avevo in mente in una struttura più compiuta abbiamo capito che dovevamo raccontare qualcosa di mio, come da me veniva quella melodia“, ha aggiunto.

Matteo Romano torna così sulla scena musicale: Assurdo è il primo brano del 2024. Dopo le collaborazioni con l’artista internazionale Cian Ducrot in “Part of me” e con il cantautore Luigi Strangis con “Tulipani Blu”, nuovi tasselli della giovane carriera di Matteo, iniziata con “Concedimi” (doppio disco di platino) e “Virale” (disco di platino), presentata sul palco dell’Ariston nell’edizione del Festival di Sanremo 2022.

Testo Assurdo di Matteo Romano

Camere separate questa notte

Se vuoi venire devi solo bussare

In fondo non è stato mai il mio forte

Non c’è mai stato niente di personale

Niente di cui parlare

Che valesse la pena di farmi restare

Fuori c’è il sole che sale

E tu continui a pensare, a pensare

Che sparirò

Ma stavolta penso di no

E gridi che mi frega solo dei fatti miei

Che non sopporti se non rispondo subito

E scappo da tutto

Se amo distruggo

Assurdo

Mi dici di non dormire stanotte che tanto dormo in piedi da tutto il giorno

In piedi da tutto il giorno

E questa è solo l’ultima scusa che mi dirai

E questa è solo l’ultima volta che mi vedrai

Restiamo soli ancora un po’ con la luce soffusa

Restiamo nudi, okay, però con la porta socchiusa

Uccidimi come Medusa

Poetici come Neruda

Io e te mai

Io e te mai

E sparirò

Ma stavolta penso di no

E gridi che mi frega solo dei fatti miei

Che non sopporti se non rispondo subito

E scappo da tutto

Se amo distruggo

Assurdo

Ehi, tu non ti offendere se compro sempre l’andata ma mai il ritorno

Se mi sale l’ansia lo sai già che io non ritorno

E sparirò

Ma stavolta penso di no

E gridi che mi frega solo dei fatti miei

Che non sopporti se non rispondo subito

E scappo da tutto

Se amo distruggo

Assurdo