Matteo Romano presenta a Sanremo 2022 la canzone Virale. “Parla di un amore totalizzante che entra in testa, rimane un po’ come una canzone che entra in tendenza e diventa virale”, racconta il giovane artista. Non è il più giovane in assoluto in gara quest’anno (lo supera Blanco) ma è sicuramente tra coloro che al mondo della musica si sono affacciati solo di recente.

“Sono sulle stelle in questi giorni”, aveva detto a pochi giorni dalla kermesse canora. “Sento il peso del palco su cui mi esibisco, è un palco importante e sento la responsabilità di rappresentare in qualche modo anche la mia generazione”.

“L’anno scorso Madame è stata bravissima a farlo e voglio continuare a farlo io insieme a tutti gli altri artisti giovani che ci sono quest’anno. Ci siamo anche noi a fare musica”, ci ha raccontato Matteo Romano, desideroso di far sentire anche la voce dei giovanissimi al grande pubblico della Rai.

Ieri si è esibito con la cover, una canzone che gli calzava a pennello e che ha eseguito in duetto con Malika Ayane. “Volevo fare un pezzo internazionale perché ho sempre amato le lingue. Ho pensato potesse essere una buona scelta, visto che c’è la possibilità quest’anno. Your Song è una delle canzoni d’amore più belle di sempre. La scelta di Malika deriva dal pezzo, secondo me le nostre voci si sarebbero sposate perfettamente”, ha spiegato così la sua scelta.

In gara tra mostri sacri della musica italiana, Matteo Romano non soffre la competizione con chi ha più anni di esperienza. “La competizione con i Big è una modo per dire a me stesso “Ok è il momento di lavorare seriamente” e non vedo l’ora di far vedere quanta voglia ho di fare anche nel dopo Sanremo. Sanremo è una vetrina che spero possa portarmi a percorrere quello che sarà la mia carriera”.