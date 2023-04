Luigi Strangis e Matteo Romano duettano in Tulipani Blu, è il loro nuovo singolo inedito in uscita a maggio. Due giovanissimi artisti della musica italiana uniscono le voci sulle note di un nuovo brano inedito, disponibile in radio e negli store digitali da venerdì 5 maggio.

Ad anunciarlo ai fan sono stati gli stessi artisti condividendo alcuni scatti sui social e divulgando una piccola anteprima del brano su Tiktok. Da un lato Matteo Romano, uno dei cantanti più seguiti su Tiktok, colui che proprio lì ha mosso i primi passi e si è fatto conoscere dal pubblico con bellissime ballate in acustico; dall’altro Luigi Strangis, vincitore di Amici di Maria De Filippi, tra i concorrenti più apprezzati in assoluto delle ultime edizione.

I due hanno adesso annunciato di aver lavorato ad un brano insieme il cui risultato verrà reso noto il 5 maggio.