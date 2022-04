Sarà disponibile in rotazione radiofonica dal 22 aprile Apatico di Matteo Romano. Il nuovo singolo arriva dopo il successo di Virale, il brano che l’artista ha presentato al Festival di Sanremo 2022 in gara nella categoria dei Campioni dopo aver trionfato tra le Nuove Proposte.

“Apatico è un brano che parla tanto di me. Racconta di come mi sento nel momento in cui sono sopraffatto dalle mie emozioni o da una situazione che mi mette in difficoltà. Sono una persona a volte poco introspettiva e ho difficoltà ad ascoltarmi e a leggere i miei sentimenti”, racconta Matteo Romano sul nuovo brano che dalla prossima settimana entrerà ufficialmente in rotazione radiofonica. Nello stesso giorno, la canzone sarà disponibile anche in tutti gli store digitali.

Scritta da Matteo Romano con Riccardo Scirè e Adel Al Kassem, è prodotta da Riccardo Scirè. Apatico di Matteo Romano è nata in estate, durante un incontro in studio con Adel e Riccardo Scirè. Matteo ha raccontato loro di essere sempre stato definito “l’apatico del gruppo” dai suoi amici. Così, hanno preso forma il testo e la melodia del nuovo singolo.

A proposito del processo creativo, Matteo Romano aggiunge:

“L’idea per questa canzone ci è venuta in una giornata d’estate in cui ero in studio con Adel e Scirè, dopo aver raccontato che per prendermi in giro i miei amici mi definiscono sempre l’apatico del gruppo”.

Apatico è un pezzo ironico che mette in luce un altro lato di Matteo, un lato più fresco e leggero rimasto nascosto fino a questo momento.

“Questo è un brano decisamente ironico e che penso possa mettere in risalto un nuovo lato di me, più leggero e fresco che è anche in grado di sdrammatizzare quella che ogni tanto può essere considerata come una difficoltà, in un modo decisamente spensierato”, conclude.

Testo Apatico di Matteo Romano

in arrivo il 22 aprile