Tanti cantanti si alterneranno sul palco di Tim Summer Hits stasera, nel corso dell’ultimo appuntamento su Rai2. Conducono Andrea Delogu e Stefano De Martino l’ultima puntata con lo show musicale estivo di casa Rai, quest’anno alla sua prima edizione.

TIM Summer Hits è su Rai2 e in simulcast su Rai Radio2 e Radio Italia.

L’ultima puntata va in scena da Portopiccolo, il suggestivo borgo che affaccia sul golfo di Trieste, nel comune di Duino Aurisina. Sarà questa incantevole location ad accogliere l’ultima tappa del tour dello show musicale che accoglie anche oggi alcuni dei grandi nomi della musica italiana ed internazionale.

Albe, Matteo Romano, Dargen D’Amico, Sissi e ancora Alvaro Soler e il trio dell’estate che vede Fedez, Tananai e Mara Sattei dominare le classifiche forti del doppio disco di platino di La Dolce Vita. Stasera su Rai2 anche Mr. Rain, Nek, Bresh e Coez, poi Nina Zilli, Deddy e tanti altri per portare in piazza le migliori canzoni del momento, le più suonate in radio.

I cantanti a Tim Summer Hits stasera

Albe, Mario Biondi, Bresh, Coez, Dargen D’amico, Deddy, Ditonellapiaga, Fedez, Tananai e Mara Sattei, Gaudiano, La Rua, Mr. Rain, Myss Keta, Nek, Valentina Parisse, Rettore, Matteo Romano, Sissi, Alvaro Soler, Margherita Vicario, Nina Zilli.

Su RAI Radio2 assisteremo alle incursioni dalla Blue Room al palco di Saverio Raimondo. Con Radio Italia saranno le radio ufficiali di TIM Summer Hits, per raccontare tutte le emozioni delle serate e anche le curiosità del dietro le quinte. TIM Summer Hits sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e sarà proposto in differita da Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00.