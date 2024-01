Con l’approdo dei Club Dogo a San Siro è ufficiale che il trio magico sa come riprendersi la scena. Non solo la serie di concerti al Forum, non solo un nuovo album dopo tanti anni: i Club Dogo ripartono anche dal tempio italiano della musica dal vivo.

I Club Dogo a San Siro, data e biglietti

Venerdì 12 gennaio è stata annunciata la data del concerto dei Club Dogo a San Siro: l’evento si terrà il 28 giugno 2024. I biglietti in prevendita per lo show saranno disponibili a partire dalle 14 di sabato 13 gennaio.

Nel frattempo cresce l’attesa per le date al Mediolanum Forum di Assago con i primi annunci finiti sold out dal primo momento. Per questo i Club Dogo hanno arricchito il calendario:

10 marzo (sold out)

11 marzo (sold out)

14 marzo (sold out)

15 marzo (sold out)

17 marzo (sold out)

18 marzo (sold out)

25 marzo (sold out)

26 marzo (sold out)

15 aprile

17 aprile

Il nuovo album

Venerdì 12 gennaio è uscito Club Dogo, l’attesissimo ritorno discografico del trio dieci anni dopo l’ultima release Non Siamo Più Quelli Di Mi Fist (2014). Probabilmente nessuno si aspettava tante novità annunciate in poco tempo.

Nel frattempo, infatti, i tre componenti hanno portato avanti i loro progetti solisti. L’ultimo album di Guè Pequeno è Madreperla, pubblicato nel 2023. Anche Jake La Furia non è certo rimasto in silenzio: il suo quarto disco solista Ferro Del Mestiere è uscito nel 2022 mentre Don Joe, infine, nel 2023 ha pubblicato il quinto album Don Dada.

I Club Dogo, attraverso i loro dischi – specialmente Mi Fist e Dogocrazia – hanno dettato i canoni della scena hip hop degli anni 2000 e oggi sono un punto di riferimento per i nuovi artisti che, nel 2024, vedranno ricomporsi la storia.

