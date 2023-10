Che anni 2000 sarebbero stati senza i Club Dogo? In una manciata di anni Jake La Furia, Guè Pequeno e John Doe hanno letteralmente divorato la scena rap italiana diventando in poco tempo i punti di riferimento di tutti gli artisti che sono arrivati dopo. Ecco una scelta tra i migliori album del trio.

Mi Fist (2003)

È il primo album in studio dei Club Dogo, pubblicato in piena autoproduzione. Il titolo e la copertina si ispirano al film Tokyo Fist, ma il contesto è quello della Milano underground. L’album è considerato uno dei dischi più importanti della storia dell’hip hop italiano, in quanto apre la strada a tutto quello che verrà dopo, dal rap multiculturale alla trap.

Penna Capitale (2006)

È il secondo album in studio dei Club Dogo, pubblicato dalla Vibrarecords. Il titolo gioca sul doppio senso tra la penna come strumento di scrittura e la pena come condanna. L’album conferma il talento del gruppo e la sua capacità di raccontare la realtà della strada con stile e ironia. Tra i brani più famosi ci sono Butta Via Tutto, Cani Sciolti 2006 e La Testa Gira.

Vile Denaro (2007)

È il terzo album in studio dei Club Dogo, pubblicato dalla Virgin Records. Il titolo si riferisce al rapporto tra il gruppo e il successo commerciale, che non li fa cambiare ma li rende più consapevoli. L’album segna il passaggio dei Club Dogo alla major e li porta a un pubblico più ampio. Tra i brani più famosi ricordiamo Mi Hanno Detto Che e Incubo Italiano.

Dogocrazia (2009)

È il quarto album in studio dei Club Dogo, pubblicato dalla Universal Records. Il titolo si riferisce al dominio del gruppo sulla scena rap italiana, che li porta a essere considerati i re del genere. L’album è il più venduto del gruppo e li consacra definitivamente come star della musica. Tra i brani più famosi ci sono Sgrilla, Boing e Brucia Ancora.

Non Siamo Più Quelli Di Mi Fist (2014)

È il sesto ed ultimo album in studio dei Club Dogo, pubblicato dalla Universal Records. Il titolo si riferisce alla differenza tra il gruppo di allora e quello di oggi, che ha vissuto cambiamenti nella vita e nella musica. L’album è una sorta di bilancio della carriera del gruppo e annuncia anche lo scioglimento dello stesso. Tra i duetti troviamo Arisa ed Ensi. Tra i brani più famosi ci sono Weekend, Fragili e Sai Zio.

