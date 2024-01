Quando arriva iOS 17.3 sugli iPhone supportati e quali principali novità introduce? Nella giornata di ieri 9 gennaio, l’update Apple è stato introdotto per gli sviluppatori nella terza beta. Fra qualche giorno toccherà agli utenti semplici e non manca molto neanche per il lancio dell’aggiornamento definitivo per tutti e in tutto il mondo.

L’arrivo di iOS 17.3 nella terza beta denota un’adeguata maturazione del firmware ed in effetti non dovrebbe mancare molto proprio al lancio del pacchetto integrativo. L’uscita software dovrebbe essere programmata per la fine del corrente mese e la release porterà a bordo dei melafonini un paio di funzioni molto importanti.

Il primo e utilissimo plus di iOS 17.3 è quello denominato funzione Protezione dispositivo rubato. Questa modalità renderà difficile la vita dei ladri che riescono ad entrare in possesso di un melafonino. Gli sviluppatori Apple hanno trovato diversi escamotage per evitare che dei malintenzionati entrino all’interno di un dispositivo, ritardando alcune modifiche importanti fino a un’ora dal furto appunto di un telefono. In questo modo, gli utenti dovrebbero essere in grado di segnalare che il device è stato sottratto indebitamente per bloccarlo del tutto.

In effetti, una volta installato iOS 17.3, ecco che i ladri di iPhone non riusciranno subito ad aggiornare le impostazioni di sicurezza dell’account ID Apple, modificare il telefono attendibile, neanche accedere alla chiave di ripristino o all’opzione per l’aggiunta e la rimozione di Face ID o Touch ID o della scheda Dov’è.

Ma l’aggiornamento iOS 17.3 non contribuirà solo a migliorare il livello di protezione degli iPhone. In effetti, proprio con l’aggiornamento pronto al lancio a fine mese, verrà introdotta anche la funzione Collaborative Apple Music Playlist. Quest’ultima consentirà di creare una playlist con l’aiuto di altri, utilizzando un collegamento per aggiungere o rimuovere determinati brani per un’esperienza sonora del tutto condivisa.

Continua a leggere su optimagazine.com