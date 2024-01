Giordana Angi e Tancredi ad Amici il 7 gennaio, nella prima puntata speciale domenicale del 2024. Le anticipazioni sono già emerse in rete, subito dopo la consueta registrazione avvenuta qualche giorno prima della messa in onda su Canale5.

Sul fronte degli ospiti, per la prima puntata del nuovo anno Maria De Filippi punta sui suoi ex allievi. Sono Giordana Angi e Tancredi i due ospiti musicali attesi in studio il 7 gennaio.

Tancredi presenta il nuovo singolo, Perle, ultimo brano rilasciato in ordine di tempo. Una ex conoscenza di Amici anche fronte giudici esterni. Per la gara di improvvisazione di ballo, Maria De Filippi ha chiamato il coreografo ed ex professore di ballo, Garrison Rochelle. Ma la prova verrà mostrata nel Daytime di lunedì 8 gennaio e non nello speciale del giorno 7, per mancanza di tempo.

Ciò che vedremo domenica 7 gennaio sono invece le esibizioni dei cantanti e dei ballerini ai fini delle gare di canto e di ballo. A giudicarle, però, non ci saranno personaggi esterni né ospiti Vip. Saranno gli stessi docenti della scuola ad assegnare i voti utili per stilare la classifica di gradimento delle due discipline.

Apprendiamo dalle anticipazioni che gli allievi non saranno al completo nella puntata di domenica 7 gennaio su Canale5. Ben tre sono gli assenti, ossia coloro che non hanno potuto prendere parte alla registrazione per motivi di salute. Qui i dettagli sugli assenti ad Amici il 7 gennaio.

Per la prima puntata del nuovo anno, nessuna eliminazione ma due concorrenti in sfida. Petit e Martina, in sfida, hanno trionfato sugli avversati e hanno così mantenuto il proprio banco.

Primo disco d’oro del 2024 ad Amici: è di Mida e del singolo Rossofuoco.