Riparte Amici di Maria De Filippi: il primo appuntamento del 2024 è quello atteso su Canale 5 per domenica 7 gennaio dalle ore 14.00. Ma non tutti i concorrenti sono presenti in studio.

Dalla registrazione della puntata, arrivano spoiler in rete a proposito dell’assenza di alcuni degli allievi e ci si interroga sui motivi.

Tre in tutto i concorrenti di Amici che non hanno preso parte alle registrazioni del primo appuntamento del 2024. Per quali motivi? Ogni voce è da stroncare sul nascere: non sono all’orizzonte provvedimenti disciplinari né altre conseguenze. I tre allievi si sono assentati per cause di forza maggiore.

Parliamo dei banchi vuoti di Gaia, di Nicholas e di Sofia. I tre concorrenti erano assenti a causa di motivi di salute. Una banale influenza stagionale è ciò che ha fermato i tre allievi di Amici dopo le vacanze di Natale.

Come è ormai tradizione, infatti, furante le Feste, i concorrenti di canto e di ballo hanno lasciato Roma e le rispettive casette del programma per far ritorno dalle rispettive famiglie. Dopo la vigilia e il giorno di Natale trascorso in relax, per loro è stato il momento di tornare a lavoro, tutti ospiti del concerto di Capodanno di Canale 5. Poi, il ritorno a Roma per la ripresa della routine scolastica e la registrazione della prima puntata speciale della domenica del nuovo anno che vedremo su Canale 5 domenica 7 gennaio.

In occasione della registrazione, tre concorrenti hanno segnalato di non essere in forma. Gaia, Nicholas e Sofia non hanno quindi potuto esibirsi per motivi di salute e non hanno preso parte alla puntata osservando riposo assoluto.