Arriva l’EP di Giordana Angi in 4 lingue. La cantante e autrice italo-francese Giordana Angi, annuncia la pubblicazione del progetto Giordana. Si tratta di un EP che contiene 5 canzoni, registrato in 4 lingue diverse.

Giordana Angi canta infatti in italiano, in francese, in spagnolo e in inglese per 4 versioni tradotte e distribuite nei rispettivi Paesi. Il nuovo progetto di Giordana Angi è disponibile in pre-save e pre-order mentre sarà in vendita dal prossimo 10 novembre.

Il primo singolo estratto per l’Italia sarà il singolo Con Questa Luce, ultimo brano della tracklist in ordine di posizione.

L’Ep di Giordana Angi contiene i seguenti brani:



Per l’Italia:

Foto, Classico, Ritorno sempre a te, Mi ami sì, Con questa luce



Per la Francia:

Photo, Notre Temps, À côtè de moi, Dis moi que oui, Danser



Per la Spagna:

Foto, Amame, Vacìa, Sì lo ves asì, Fuegos Artificiales



Per l’Inghilterra:

Picture, Show Me Love, Embers, Same, Ecstatic

Non solo l’EP in uscita il prossimo mese: per Giordana Angi continua con successo l’apertura della tournée di Pascal Obispo in Francia.