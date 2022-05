Risuonano sui social le parole di Giordana Angi su 21Co. La cantante risponde a chi l’ha criticata e giudicata non all’altezza del nuovo incarico. Eppure se una produzione grande come quella di Amici ha deciso di coinvolgerla, un motivo c’è.

Nasce la nuova etichetta indipendente 21Co e arruola Alex e Luigi. Sono loro i primi due artisti sotto contratto. Alla guida di 21Co ci sono due ex concorrenti: Briga e Giordana Angi.



C’è il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: Gabriele Costanzo. Il quarto membro fondatore è Emanuela Sempio, autrice dei programma TV di Maria De Filippi.

“Quando leggo quello che alcuni di voi scrivono penso che dovreste pensarci di più prima di sparare aggettivi sul mio nome e cognome ma soprattutto vorrei vedere il vostro di nome e cognome dalla polizia postale per poter capire chi mi insulta. Per ora provo a spiegare”, scrive Giordana Angi dopo le critiche.

“Inizio allegando le dichiarazioni di Alex e Luigi che già di per se’ dovrebbero bastarvi”, continua. Si riferisce alle parole dei due cantanti pronunciate nel momento dell’annuncio dei rispettivi album. Leggi le parole di Alex su 21Co e leggi le parole di Luigi su 21Co.

Giordana Angi spiega ai suoi follower come è nata l’idea di fondare un’etichetta indipendente, denominata 21Co: “Nasce da tutto un gruppo di persone (non solo da me) a tutela dei ragazzi, a tutela del talento, nella speranza di riuscire a regalare un futuro longevo e non usa e getta (fermo restando che nessuno ha la palla di vetro)”, aggiunge la cantante che si è gettata a capofitto in una nuova avventura.



Cambia prospettiva e mette il suo talento al servizio dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi. I primi due artisti sotto contratto sono già noti.



“Avere a disposizione tutto uno staff musicale di Amici che vive economicamente di vita autonoma con professionalità definita e chiara penso sia una gran fortuna per chi può usufruirne”, spiega Giordana, poi replica alle accuse che l’hanno raggiunta dal punto di vista personale:



“Aggiungo poi che vivo della mia musica da anni, sono partita da zero e riesco a vivere grazie al lavoro che con pazienza, difficoltà e amore faccio con le mie canzoni ormai da 10 anni (sanremo giovani 2012). Non permetto a nessuno di dire falsità o di screditare un lavoro che stiamo iniziando a fare e che prevede tutta la passione, la dedizione di cui siamo in possesso, ma soprattutto la testa e l’attenzione che chi ha un sogno merita”.

Infine una precisazione: spenti i riflettori del talent show, in molti scompaiono. 21Co si prefissa l’obiettivo di continuare ad illuminare la strada di tanti talenti.

“Penso che i talent diano una grande visibilità a chi partecipa ma poi quando si spengono le luci della telecamera diventa duro. Molti artisti lo hanno sperimentato sulla propria pelle. Questo è quello che spero che voi possiate comprendere”, conclude.

