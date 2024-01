Sono note le anticipazioni di Amici del 7 gennaio, prima puntata speciale del 2024 ad andare in onda su Canale 5 dopo la pausa natalizia. I concorrenti dell’edizione 2023/2024 hanno trascorso le Feste di Natale a casa, come è ormai tradizione, salvo poi tornare a Roma per registrare la prima puntata domenicale del nuovo anno.

Sono noti gli ospiti della puntata di domenica 7 gennaio e le anticipazioni che provengono dalla pagina Instagram Amici Notizie.

In studio, spazio agli ex concorrenti del talent show di Maria De Filippi, di recente attaccato da Luca Jurman (ex docente del programma). Domenica 7 gennaio ci sarà Giordana Angi come ospite musicale ma non sarà la sola. Prevista anche la presenza di un altro ex Amici molto amato: Tancredi.

Nella quattordicesima puntata di Amici i concorrenti sono nuovamente a rischio eliminazione. La fase del Serale si avvicina a passi da gigante e diventa fondamentale, adesso, non sbagliare una nota né un passo di danza. Occorre superare le ultime sfide indenni e preservare la propria maglia da titolare fino allo stop alla sfide.

Tra le anticipazioni di Amici del 7 gennaio 2024 leggiamo che non ci sarà nessun eliminato. Nessun concorrente ha dunque lasciato il programma, nonostante le sfide. Chi infatti si è trovato a sostenerle le ha vinte. Petit e Martina hanno così mantenuto il proprio banco.

Nella puntata di Amici del 7 gennaio si segnalano anche diversi concorrenti assenti. Si parla dell’assenza in studio di Gaia, Nicholas e di Sofia. Motivi particolari? Sì, ma di salute. Nessun provvedimento disciplinare all’orizzonte ma solo influenza stagionale.

Intanto arriva una buona notizia per Mida, che conquista il disco d’oro.

Maria De Filippi rinuncia agli ospiti esterni in questo appuntamento. I giudici della gara di canto e di ballo sono i professori del talent show.