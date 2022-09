Un Autunno Fa è il nuovo singolo di Giordana Angi. La stella di Amici Di Maria De Filippi lo ha annunciato sui social nell’ultima ora, mostrando ai suoi fan la copertina e comunicando la data di uscita.

Un Autunno Fa sarà fuori mercoledì 21 settembre ed è già disponibile in pre-save e pre-order. Nel frattempo la cantautrice di Vannes si prepara al nuovo progetto discografico. Il nuovo singolo di Giordana Angi, insieme a Le Cose Che Non Dico e Passeggero, farà parte del prossimo album.

Queste le parole dell’artista:

“È un estremo piacere annunciarvi che il 21 Settembre uscirà una canzone per me importante, Un Autunno Fa, fa parte del mio nuovo progetto di cui vi parlerò presto. Oltre la pelle, profondamente emozionata”.

Da tempo la cantautrice sta alimentando l’hype dei fan sul nuovo disco. Nel mese di agosto ha detto di aver scelto il titolo, ma soprattutto ha raccontato che il prossimo album sarà libero, lasciando intendere che si tratterà di un’opera “incondizionata”. Un Autunno Fa, a giudicare dall’anteprima pubblicata nelle storie di Instagram, potrebbe essere una ballata.

L’atmosfera è pacata, con delicati accordi al pianoforte e immagini in bianco e nero che sono proprie dell’artwork scelta per il singolo. Nella copertina vediamo la giovane artista su una spiaggia, in compagnia di una tastiera adagiata sulla sabbia e lo sguardo rivolto dietro di sé.

Il titolo Un Autunno Fa compare anche in acronimo e caratteri gotici, “UAF”, probabilmente un indizio sul prossimo album. Con la nuova esperienza discografica, Giordana Angi arriva al suo quarto album in studio dopo Voglio Essere Tua (2019), l’EP Casa (2019) e Mi Muovo (2021), nel quale ha duettato con Briga in Chiama Il Mio Nome e Loredana Bertè in Tuttapposto.

Con il nuovo singolo di Giordana Angi, quindi, potrebbero arrivare novità sul prossimo album in uscita.

Continua a leggere su optimagazine.com