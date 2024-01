Cosa è successo tra Luca Jurman e Amici di Maria De Filippi? Maretta in rete negli ultimi giorni, tra botta e risposta al vetriolo e comunicazioni da entrambe le parti. In rappresentanza del talent show di Maria De Filippi interviene la produttrice Paola Di Gesù ma Luca Jurman non ci sta e torna sui social annunciando che nel prossimi giorni uscirà un altro video di risposta.

Intanto conferma la sua volontà di non tornare nel programma, smentendo quanto sostenuto dalla produzione a proposito della sua volontà di riproporsi in qualità di insegnante di canto. Ma facciamo un passo indietro: per chi non lo sapesse, c’è stato un periodo in cui Jurman era effettivamente nel corpo dei docenti di Amici.

In una recente diretta sui social, l’ex prof aveva criticato aspramente il meccanismo di Amici, fino a raggiungere le orecchie della produzione, che gli ha risposto attraverso un comunicato ufficiale.

“È da un mese o più che un ex coach di canto di Amici, Luca Jurman, cerca disperatamente visibilità infangando come più può un programma per il quale ha chiesto centinaia di volte di tornare a farne parte. Dal 2018 e fino ad una manciata di mesi fa, ha telefonato decine e decine di volte, ha mandato tanti messaggi, ha cercato in ogni modo di poter rientrare a far parte del cast tecnico o artistico di Amici”, si legge sulla pagina di Amici ufficiale.

ER poi ancora: “È venuto di persona negli uffici della società a Roma, per proporsi e per, secondo lui, dimostrare quanto si fosse sbagliato andandosene all’epoca in cui decise di fare un “colpo di scena”. Verso la fine di una puntata del serale, all’epoca in diretta, si alzò e – guarda caso con sotto la sedia già il cappotto e la sua borsa – disse appunto in diretta che riteneva terminato il suo lavoro ad Amici (aveva perso la sua ultima allieva). Nei giorni successivi cercò in ogni modo di tornare sui suoi passi, ma ritenemmo che fosse sufficiente chiudere il rapporto lì e con tanta buona educazione, gli dicemmo che poteva serenamente ritenersi libero anche dal contratto che lo avrebbe invece impegnato per qualche altra settimana”.

Luca Jurman condivide la nota di Amici di Maria De Filippi, che commenta in questo modo:

“Ecco quello che succede quando si cerca di prendere le parti del talento e ci si batte per la meritocrazia. Se sono arrivati a questo punto significa che stiamo facendo la cosa giusta e spero che cambi il loro modus operandi. Non so affatto chi sia Paola Di Gesu e non la conosco e state tranquilli che io ad Amici non ci torno e non tornerò mai! Infine non vi preoccupate nei prossimi giorni uscirà un bel video risposta”.

Seguiranno aggiornamenti?