Perché la EMI ruppe con i Sex Pistols? Quel che si dice sulla vicenda è strettamente legato alla formula dubitativa usata da alcuni organi di stampa per raccontare quanto accaduto il 4 gennaio 1977 al London Heathrow Airport, una serie di atti osceni e disgustosi che costò a Johnny Rotten e soci il contratto con l’etichetta.

Quando la EMI ruppe con i Sex Pistols

Erano passate davvero poche settimane dall’incidente nello studio di Bill Grundy. La EMI aveva organizzato una serie di concerti in Olanda, e per questo il 4 gennaio 1977 i Sex Pistols si trovarono all’aeroporto di Heathrow di Londra per partire alla volta di Amsterdam e conquistare il palco di Paradiso. Due giorni dopo, la EMI comunicò l’intenzione di rescindere il contratto con la EMI e l’immediata interruzione delle stampe del singolo Anarchy In The UK. Lo fece con una nota, di cui ritroviamo il testo in un articolo riproposto dal Guardian il 7 gennaio 2011 da un originale del 7 gennaio 1977:

“La EMI ritiene di non essere in grado di promuovere i dischi di questo gruppo a causa della pubblicità negativa generata negli ultimi due mesi, anche se i recenti resoconti della stampa sul loro comportamento sembrano essere stati esagerati“.

Cos’era successo? La EMI parlò di “pubblicità negativa generata negli ultimi due mesi”, ma specificava che “i recenti resoconti della stampa” risultavano divergenti rispetto alla realtà. Arriviamo, ora, al presunto incidente dell’aeroporto di Londra.

Cosa accadde all’Heathrow Airport di Londra

Persino il Guardian usò la formula dubitativa, ma tra le testate che vollero vederci chiaro ci fu Rolling Stone che in un articolo pubblicato nel numero del 20 ottobre 1977 scrisse:

“Una testimone ha affermato che i Sex Pistols stavano facendo qualcosa di così disgustoso che non si poteva ripetere. Steve Jones affermò di avere una semplice indigestione, ma per i giornali fu una giornata campale e si credette generalmente che Jones avesse vomitato addosso a vecchie signore nella sala d’attesa”.

Una semplice indigestione del chitarrista Steve Jones divenne dunque un’epica vomitata su tutto ciò che si muoveva, un momento punk.

