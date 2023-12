L’arrivo dei Sex Pistols da Bill Grundy per il Today Show non è nemmeno previsto. Il 1° dicembre 1976 sono attesi i Queen, che all’ultimo momento declinano per un mal di denti che sta dando filo da torcere al frontman Freddie Mercury. Così il conduttore si ritrova di fronte a quella band che da poco ha lanciato il singolo Anarchy In The UK. Oltre ai quattro londinesi, alle spalle c’è il Bromley Contingent, una fanbase che include, tra l’altro, Siouxsie Sioux. Proprio la presenza di quest’ultima scatena il panico, ma andiamo per ordine.

“Sono ubriachi quanto me”, così esordisce Grundy per provocare i quattro, ma a questa prima frecciatina non arriva risposta. Gli animi iniziano a scaldarsi quando il conduttore domanda ai Sex Pistols cosa abbiano fatto delle 40 mila sterline corrisposte dall’etichetta. “Abbiamo speso tutto, ca**o”, risponde il chitarrista Steve Jones. Il motore si è acceso.

Grundy incalza e chiede cosa pensino di Mozart, e Johnny Rotten gli risponde infilandoci la parola “me**a”. Quel vocabolo, in diretta televisiva, non si può tollerare in un Regno Unito ancora patria dei tories. Bill Grundy lo sa benissimo, quindi insiste e chiede a Rotten di ripetere quella parola. “Era una brutta parola, andiamo avanti”, lo liquida Rotten. Ora possiamo arrivare a Siouxsie Sioux. “Voi, là dietro, vi state divertendo?”, chiede Grundy.

“Mi sto divertendo un sacco”, risponde Siouxsie sorridendo al conduttore, e aggiunge: “Ho sempre sognato di incontrarti”. Dunque Bill Grundy preme sull’acceleratore con il piede a tavoletta e le propone di vedersi in privato. Con Steve Jones le cose precipitano: “Vecchio maiale sporcaccione“. Proprio ciò che il conduttore attendeva: “Ti prego, continua”, e Jones lo accontenta subito.

“Lurido basta**o”. È fatta. “Che ragazzo intelligente”, tenta di sbeffeggiarlo Grundy, che in risposta ottiene: “Che simpatico ca**one”. L’emittente viene tempestata di telefonate di cittadini indignati. Lo show termina così, Bill Grundy viene sospeso e i Sex Pistols scrivono la storia.

