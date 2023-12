Chi si lamenta ancora per i problemi batteria degli iPhone deve sapere che l’aggiornamento iOS 17.1.2 rilasciato solo martedì scorso va nella direzione sperata di un fix per il fenomeno del battery drain. Parola di Apple che fa riferimento alla casistica all’interno del changelog ufficiale dell’ultimo update, sebbene con dei distinguo necessari di tipo geografico, ossia di paese in paese.

L’esperto Brandon Butch presente su X (ex Twitter) ha appena pubblicato un post relativo ad un’anomalia non certo trascurabile relativa al pacchetto software da poco rilasciato. Le note degli sviluppatori relative alle modifiche apportate dal rilascio differiscono di paese in paese. Mentre nella maggior parte delle nazioni e anche in Italia, si parla solo della risoluzione di bug e di ottimizzazioni di varia natura, per il Giappone e la Cina si fa riferimento esplicito proprio al superamento dei problemi di batteria. Per essere più precisi, gli esperti parlano di speciali condizioni (ma non dichiarate) in cui la percentuale della batteria poteva abbassarsi repentinamente.

Non ci è dato sapere il perché della differenza dei due trattamenti in paesi diversi. Certo è che il fenomeno del battery drain non è stato notato solo dagli utenti giapponesi o cinesi a seguito del corposo aggiornamento iOS 17. Considerando dunque che i pacchetti software rilasciati dovrebbero essere identici in ogni parte del globo, anche gli italiani (ad esempio) potrebbero sperare di vedere migliorata la durata della batteria sul loro telefono dopo l’update rilasciato in settimana. Per averne la certezza, l’ultimo firmware dell’azienda di Cupertino andrà di certo testato su strada per qualche giorno. Se, appunto, i tempi dell’autonomia dei melafonini dovessero migliorare (anche solo di poco), allora si sarà posto davvero rimedio ad un’anomalia fastidiosa. Per questo motivo, anche i nostri lettori sono invitati a riportare un loro feedback al riguardo dopo aver attualizzato il loro telefono.

