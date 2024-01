Sarà un inverno pieno di fiction Rai: ecco quelle che vedremo nei primi mesi del 2024. Da grandi ritorni alle novità, scopriamo insieme cosa ci attende.

Si parte lunedì 8 gennaio con La Storia, che proseguirà ogni settimana fino al 23 gennaio, quando andrà in onda l’ultima puntata (eccezionalmente di martedì). La serie è tratta dal romanzo omonimo di Elsa Morante e vede Jasmine Trinca nei panni di Ida Ramundo, madre vedova del quindicenne Nino che vive a Roma durante la Seconda guerra mondiale. La donna è di origine ebraica e nasconde a tutti la sua identità. Le cose peggiorano quando viene violentata da un soldato tedesco e, successivamente, scopre di essere incinta. La famiglia è scossa da altri eventi: Nino, adulto, decide di partire per il fronte per combattere i fascisti, lasciando sua madre col piccolo Useppe. Ida perde tutto nel bombardamento del 1943. La donna si farà forza da sola grazie alla sua profonda umanità che la aiuterà a sopravvivere.

L’11 gennaio debutta DOC Nelle Tue Mani 3. Due episodi ogni settimana, raggruppati per un totale di 8 prime serate. Rivediamo Luca Argento nei panni di Andrea Fanti, ora diventato primario dell’ospedale. Diversi volti nuovi, come Giacomo Giorgio nei panni di uno dei tirocinanti. Scopriremo meglio il passato di DOC, e mano a mano i suoi ricordi riaffiorano, sconvolgendo le vite di Giulia e di Agnese.

Il 18 febbraio è atteso Makari 3; una nuova puntata ogni domenica, per un totale di quattro, fino al 10 marzo. In questa stagione, Saverio Lamanna, il giornalista e investigatore interpretato da Claudio Gioè, ha deciso di smetterla coi romanzi gialli. Almeno fino a quando non si trova di fronte a quattro nuovi casi.

Il 19 febbraio debutta Le indagini di Lolita Lobosco 3. Luisa Ranieri torna a interpretare fino all’11 marzo. Novità in campo amoroso per il nostro vicequestore, a cominciare da quelle amorose. Lolita infatti avrà un altro uomo nella sua vita, dopo la fine della sua storia col giornalista Angelo.

Il 18 marzo va in onda una novità, Il clandestino. Edoardo Leo è Luca Travaglia, ex poliziotto che si è trasferito a Milano dopo un drammatico evento. Qui lavora come buttafuori, fino a quando un uomo cingalese lo coinvolge in un progetto: mettere in piedi un’agenzia investigativa.

Infine, il 28 marzo, dovrebbe esserci il lancio di Don Matteo 14. Raoul Bova torna da assoluto protagonista nella nuova stagione della fiction Rai. In questa stagione diremo addio a Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico.

