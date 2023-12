Maria Chiara Giannetta conferma: la quattordicesima stagione di Don Matteo sarà l’ultima per lei. Come vi avevamo annunciato nei mesi scorsi, l’attrice uscirà di scena nel corso del prossimo ciclo di puntate.

Un addio scontato, visto che la fiction aveva regalato finalmente il lieto fine al Capitano Anna e al PM Nardi (interpretato da Maurizio Lastrico, anche lui lascerà il set) al termine della tredicesima stagione. Non avrebbe avuto senso un nuovo tira e molla tra i due che aveva fatto già infuriare i fan in passato.

L’ufficialità del suo addio a Don Matteo 14 è arrivato tramite un’intervista rilasciata con il settimanale Oggi. Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico saranno poi sostituiti da Gaia Messerklinger nei panni di Vittoria Guidi, e Eugenio Mastrandrea in quelli di Diego Martini nella nuova stagione della fiction di Rai1.

E ora? Maria Chiara Giannetta ha annunciato nuovi progetti in arrivo. Sicuramente tra questi c’è il cinema. Dal 14 dicembre è nelle sale italiane con il film Santocielo, dove recita al fianco del duo comico Ficarra e Picone.

Poi c’è un ritorno sul piccolo schermo con Blanca 3. Stando ad indiscrezioni, l’attrice dovrebbe presto essere presente sul set per girare la terza stagione della serie record di ascolti della rete ammiraglia.

Infine, la Giannetta farà “una piccola cosa” (come dichiarato da lei stessa ad Oggi) con Maurizio Lastrico. I due, colleghi in Don Matteo ma anche grandi amici fuori dal set, avevano già dimostrato di avere una certa sintonia al Festival di Sanremo dello scorso anno. Si erano infatti esibiti in uno sketch tra innamorati che si ingelosiscono e si tradiscono. Il dialogo era fatto di botta e risposta a suon di testi di canzoni famose.

“Mentre provavamo lo sketch per Sanremo, in gran segreto, lontano da occhi indiscreti, chiedevamo ai nostri amici e colleghi della serie di assistere, per capire se stessimo facendo un buon lavoro e loro si prestavamo”, aveva dichiarato in quell’occasione la Giannetta. “C’è vera amicizia e sintonia tra tutti noi e questo è uno dei segreti del successo di Don Matteo”.

Continua a leggere su optimagazine.com.