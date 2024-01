Elon Musk posta contro i Green Day dopo l’esibizione di Billie Joe Armstrong e soci con quella versione del testo di American Idiot modificata per lanciare un’invettiva contro Donald Trump. Il capo di Tesla si è sempre definito un democratico, ma da tempo sta manifestando una certa insofferenza nei confronti dei liberali. Per questo si affida alla sua piattaforma, X, per farsi beffe della band di Berkeley.

Cos’ha scritto Elon Musk contro i Green Day (e cosa significa)

Elon Musk ha commentato l’articolo sull’invettiva dei Green Day contro Donald Trump con queste parole: “I Green Day sono passati dalla rabbia contro il sistema ad arrabbiarsi ‘milquetoastedly'”. Ovviamente tradurremo al meglio la frase usata dal patron di Tesla, e su questo ci vengono incontro i commenti di altri utenti che si sono presi la briga di tradurre “milquetoastedly”.

“Milquetoast”, sostanzialmente, è un vocabolo usato per indicare una persona senza polso e con un carattere debole. Elon Musk lo usa nei confronti dei Green Day come per dare loro dei rammolliti e per criticare il loro essere contro il sistema che li porta addirittura a esibirsi in un format mainstream.

Il testo modificato di American Idiot

Durante lo show in occasione del New Year’s Rockin’ Eve i Green Day si sono esibiti sulle note di American Idiot. Il 2024 è l’anno delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, per questo i Green Day hanno modificato la frase: “I’m not a part of a redneck agenda”.

Per lanciare un’invettiva contro l’ex inquilino della Casa Bianca e i suoi elettori, Billie Joe ha modificato il testo in questo modo: “I’m not a part of the MAGA agenda”, dove MAGA sta per Make America Great Again.

Alcuni non l’hanno presa moto bene e su X piovono i commenti dei detrattori.

