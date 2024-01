Il nuovo singolo dei Green Day è Bobby Sox, ennesimo estratto dal nuovo album Saviors in uscita oggi, venerdì 19 gennaio. Il brano si regge su un’impalcatura pop punk che abbiamo già ascoltato nei singoli precedenti e si colloca nell’impianto narrativo di cui la squadra Billie Joe Armstrong ha parlato più volte raccontando ciò che avremmo sentito nella nuova esperienza in studio del trio di Berkeley.

Bobby Sox, come già detto, è un brano pop punk. La band aveva annunciato che in Saviors avremmo trovato tanti topic ancora tremendamente attuali come la depressione, la tossicodipendenza e l’omofobia. Bobby Sox tratta proprio quest’ultimo tema, un messaggio di denuncia contro chi discrimina le persone transgender.

Le parole di Billie Joe Armstrong:

Per questo nel testo i Green Day alternano “vuoi essere la mia ragazza?” a “vuoi essere il mio ragazzo?”, con il preciso scopo di lanciare il loro messaggio d’amore universale.

Saviors è il quattordicesimo album in studio dei Green Day annunciato come “crudo ed emotivo. Divertente e inquietante. È una risata al dolore”, con tematiche come “malattie, guerra, disuguaglianze, influencer, estrema destra, cambiamento climatico, salute mentale e fentanyl“.

Il disco è stato anticipato dai singoli The American Dream Is Killing Me, Dilemma e Look Ma, No Brains che hanno riportato i Green Day alle glorie pop punk dei tempi di American Idiot, Dookie e Nimrod.

[Verse 1]

Do you wanna be my girlfriend?

I’ll take you to a movie that we’ve already seen

Or sit at home and watch reruns

There’s no other place I’d wanna be

[Chorus]

Do you wanna be my girlfriend?

[Verse 2]

Do you wanna be my boyfriend?

We’ll walk the cemetery

And I’ll kiss you again

And make our dead friends blush

We’ll be getting married right on the scene

Do you wanna be my best friend?

You can drive me crazy

All over again

And I’ll bore to death

Doesn’t matter when we are in love

[Chorus]

Do you wanna be my boyfriend?

[Bridge]

You’re not just any type of girl

My one true love

And you’re my world

[Chorus]

Do you wanna be my girlfriend?

Do you wanna be my boyfriend?

Do you wanna be my

[Outro]

Do you wanna be my girlfriend?

Do you wanna be my boyfriend?

Do you wanna be my