Il 2024 è iniziato con uno slogan dei Green Day contro Donald Trump. Quando si tratta di Billie Joe Armstrong e soci, il sogno americano viene ribaltato: i tre di Berkeley non hanno mai avuto a cuore la politica del tycoon, di cui conosceremo la sorte elettorale con le presidenziali che si terranno il 5 novembre. Il dissenso nei confronti dell’ex inquilino della Casa Bianca è più o meno unanime dal mondo della musica, tranne se parliamo di Kanye West.

Lo slogan dei Green Day contro Donald Trump

Il 31 dicembre i Green Day hanno partecipato all’evento New Year’s Rockin’ Eve condotto da Ryan Seacrest. Durante l’esecuzione del grande classico American Idiot, Billie Joe Armstrong ha modificato una frase del testo per puntare il dito contro Donald Trump.

Nella versione originale, infatti, il frontman cantava: “I’m not a part of a redneck agenda“. La “redneck agenda” era un chiaro riferimento alle preferenze politiche dei “redneck”, i rozzi conservatori degli Stati Uniti del sud. Nella versione portata sul palco per la notte di Capodanno, la frase è stata modificata: “I’m not a part of the MAGA agenda”. L’acronimo MAGA sta per Make America Great Again, lo slogan usato da Donald Trump per promuovere la sua linea politica.

Trump Ultimate Nimrod

I Green Day non sono certo nuovi alle invettive contro i presidenti degli Stati Uniti. Se American Idiot conteneva riferimenti a George Bush, a Donald Trump hanno dedicato la t-shirt Ultimate Nimrod messa in vendita in edizione limitata con la foto segnaletica del tycoon e la scritta “nimrod” al posto degli occhi.

Il ricavato è stato devoluto in beneficenza. Lo scatto era proprio la foto segnaletica di Donald Trump immortalato nel giorno della sua cattura in Georgia dopo l’accusa di aver complottato contro il governo.

