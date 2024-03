Vero, Elon Musk assume ketamina ed è lo stesso patron di Tesla a confessarlo. Nelle ultime ore sono comparsi diversi titoli in cui il proprietario e presidente di X/Twitter è associato alla parola chiave di questo pomeriggio di lunedì 18 marzo, ma niente di ciò che viene riportato in copertina è come sempre. La notizia è vera, ma la droga non c’entra.

Elon Musk assume ketamina: il motivo

In un’intervista rilasciata recentemente a Don Lemon, Elon Musk ha confessato di assumere regolarmente ketamina. Il magnate nato a Pretoria assume la sostanza “sotto prescrizione e regolare controllo medico“, al punto di risultare sempre negativo ai test antidroga.

Tale assunzione avviene “nel miglior interesse degli investitori” perché per il suo lavoro deve essere “mentalmente acuto“, per cui “non ne abuso”. Ma perché Elon Musk assume ketamina? Elon Musk dice di assumerla “una volta ogni due settimane”, specialmente quando si sente in “uno stato chimico negativo”. In una parola: depressione.

Musk confessa di soffrirne probabilmente per “una questione genetica”. A rivelare la prima volta l’uso di ketamina da parte di Elon Musk era stato un articolo pubblicato dal Wall Street Journal, un dato che inizialmente Musk aveva smentito per difendersi dai danni di immagine.

Ketamina: perché non si può parlare solamente di droga

La ketamina è certamente conosciuta per il suo effetto dopante dovuto alla sua assunzione per scopri ricreativi. Tuttavia, la stessa sostanza ha caratteristiche analgesico-dissociative e per questo è impiegata negli ospedali come anestetico.

In uno studio pubblicato su The Mental Clinician, inoltre, leggiamo che la ketamina viene usata per curare patologie psichiatriche come depressione (appunto), disturbo da stress post-traumatico, ansia e disturbi dell’umore.

Niente di strano, dunque, nelle dichiarazioni di Elon Musk: l’imprenditore assume ketamina per curare la sua depressione, un’applicazione che non ha alcuna attinenza con il mondo delle droghe pesanti.

