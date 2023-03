Il regalo di Andrea Iannone per Elodie è più che generoso. La coppia è ormai sotto i riflettori del gossip dalle prime indiscrezioni pubblicate nella scorsa estate, e la star italiana del pop ha smesso di nascondere la nuova relazione dopo la fine della storia d’amore con Marracash. Nelle ultime ore, addirittura, un’indiscrezione ha attirato la curiosità degli amanti della coppia.

Il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha pizzicato Elodie e Andrea Iannone mentre ritiravano una city car. L’auto è un regalo di Iannone, che con questo gesto celebra i primi sette mesi della relazione con la voce di Vertigine. Si tratta di una Smart EQ For Four, una macchina elettrica.

Secondo quanto riportato da Il Giornale, il valore dell’auto si aggira intorno ai 28.512 euro. La vettura è nuova di zecca. I due si mostrano felici e sorridenti, con Iannone che tiene il passo seguito da Elodie mano nella mano, fino al momento in cui la coppia si allontana a bordo del nuovo acquisto.

Per il momento Iannone ed Elodie non hanno pubblicato foto che li ritraggono a bordo della Smart sui social. La cantante, piuttosto, nelle ultime ore ha reso pubblici una serie di scatti che mostrano alcuni attimi di vita con un divertente paragone: “Elvira & Tony/Mickey & Mallory”, ha scritto in riferimento ad Al Pacino e Michelle Pfeiffer nei ruoli di Tony Montana ed Elvira Hancock nello Scarface di Brian De Palma, ma anche a Woody Harrelson e Juliette Lewis nei panni di Mickey e Mallory Knox in Assassini Nati – Natural Born Killers di Oliver Stone.

Un accostamento pulp, se vogliamo, da parte di una coppia glamour e pop che sta facendo tanto parlare di sé sin dai primi scatti fugaci dei paparazzi.

