Emma Stone interpreta Crudelia, la perfida antagonista della Carica dei 101. A Natale, su Rai2 va in onda il live action che racconta le origini di una delle cattive Disney più famose.

La storia inizia nella Londra degli anni Sessanta. Il premio Oscar Emma Stone è Estella Miller, una bambina estrosa e di talento, intenzionata a fare carriera nel campo della moda, col difetto di essere non proprio buonissima, tanto che la madre Catherine la soprannomina Cruella (Crudelia in italiano). Per potersi trasferire a Londra, mamma e figlia chiederanno l’aiuto della ancor più perfida baronessa von Hellman (la due volte vincitrice dell’Oscar Emma Thompson), che però aizza i suoi cani contro di esse provocando la morte di Catherine. La piccola Estella, quindi, raggiunge Londra dove si allea con due ragazzini di strada, dando vita a una colorita banda criminale. E vendicarsi della baronessa diventerà uno dei suoi obiettivi.

Originale e ambiziosa produzione della Disney, Emma Stone nei panni di Estella/Cruella regala un personaggio iconico e divertente. I bellissimi e creativi costumi sono opera di Jenny Beavan, costumista super premiata. Curatissima la parte musicale, nella versione italiana c’è anche un brano dei Maneskin.

Nel cast del film anche: Joel Fry e Paul Walter Hauser nei panni rispettivamente dei due ladruncoli Jasper Badun e Horace Badun, gli alleati di Crudelia; Emily Beecham è la madre di Estella, Catherine Miller; Mark Strong è John; Kirby Howell-Baptiste è Anita Darling; John McCrea è Artie; Kayvan Novak interpreta Roger.

Tra i produttori esecutivi figura anche Glenn Close, che ricoprì il ruolo di Crudelia De Mon nei due remake live action de La Carica dei 101 (uscito nel 1996) e La carica dei 102 – Un nuovo colpo di coda (2000).

Crudelia vi aspetta su Rai2 la sera di Natale alle 21:25.

