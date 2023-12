Il 30 dicembre è comparso un duro sfogo di Salmo contro YouTube, nello specifico contro l’algoritmo. Sono passate poche ore dalla pubblicazione del nuovo singolo, e a quanto pare il video ufficiale non è piaciuto ai vertici di Google.

Un selfie dal basso, poi lo sfogo: “Restrizione, censura, cancella. Restrizione, censura, cancella. YouTube ha limitato il mio video“. Ecco cos’ha scritto Salmo contro YouTube:

“Come posso spiegare ad un algoritmo che il contenuto ‘sensibile’ ha un messaggio positivo? Non si può. Quindi l’arte è limitata da YouTube? La musica è quasi totalmente gratis e devi farla secondo determinate regole. Non posso postare una mia canzone su Instagram perché il copyright non lo permette. Vogliamo fare qualcosa? O stiamo zitti solo perché l’anticipo garantito dalle etichette ci fa stare comodi? Buon capodanno me*de!”.