A Te E Famiglia di Salmo ha tutto ciò che dovrebbe fare una canzone di protesta, a partire dalla provocazione. Il rapper sardo non ha certo un buon rapporto con le festività, ma Maurizio non odia le ricorrenze: è la gente, il vero problema che si manifesta maggiormente quando si approssimano Natale e Capodanno. Mani che fino a pochi giorni prima hanno vomitato odio sui social, manganellato inermi, schiaffeggiato mogli e sfruttato dipendenti, sganciato bombe e firmato patti non richiesti, ora accarezzano congiunti per puro spirito di routine, nel nome di una bontà di facciata.

Questo viene fuori nel nuovo singolo: A Te E Famiglia di Salmo mette in mezzo la guerra in Ucraina e in Medio Oriente, il femminicidio, il governo, la demonizzazione del rap (“È colpa del rap se adesso ti uccido”) e tanti altri aspetti del lato oscuro dell’umanità. Lo fa, Salmo, su una base minimal e una voce che è un grido di rabbia. Il risultato è un crescendo di tensione accompagnato da un video in cui vediamo il rapper legato e imbavagliato mentre di fronte a lui scorrono le immagini crudeli dal mondo.

Già nel 2019 Salmo aveva sputato sulle feste con Charles Manson (Buon Natale 2), joint single con Dani Faiv, Nitro e Lazza dal finale eloquente: “Buone feste del ca**o, buon Natale di me**a, 25 dicembre, siamo in stato di allerta”, e nemmeno quella era la prima volta. Nel 2013 aveva pubblicato Buon Natale Freestyle con MadMan e Gemitaiz.

Dopo il disco CVLT con Noyz Narcos (qui la nostra recensione), Salmo si riprende la scena ancora una volta, in tempo per la fine dell’anno.

Testo

[Intro]

Salmo, puoi fare una canzone con i contenuti?

Devo dire qualcosa, devo dire, mhm, devo dire [Strofa]

Devo dire: “Che me**a, era meglio prima”

Parlare di guerra, free Palestina

Dire: “La vita che fai te la invidio”

E dire che un giovane pensa al suicidio

E se mi decido, dovrei fare un video

Dove anche io parlo di femminicidio

Dire: “Stai sveglio”, mentre mi rigiro

È colpa del rap se adesso ti uccido

Devo dire la mia comе chi consiglia

Aspettare il giorno che cambiеrà il mondo

Un altro animale ti stupra la figlia

La mia opinione scompare in un giorno

Parlo a ‘sti giovani, sveglio le menti

Parlo di tasse e di conti correnti

Fai la fattura, fai tutti contenti

Cultura che spara sopra gli studenti

Manifattura, stringi la mano finché si frattura

Perché, chi ti offre il veleno, alla fine ti incu*a

Lo stesso che vende la cura, lo cura

Mi sale la furia, mi sale la furia, mi sale la furia

Quando dici cosa devo dire

Cosa devo fare col braccio nel cu*o, ventriloquo, studia [Pre-Ritornello]

Sai che mi frega?

Sono un milionario, ho la terza media

Dire: “La scuola, non è cosa seria”

Perché ho un dottorato, su Wikipedia

Mi serve una sedia, mi sento mancare

Come i genitori dei giovani in strada

Ho perso lavoro, ho perso la casa

Fatemi entrare, toc-toc [Ritornello]

È notte fonda, non sono ancora morto

Ehi, ehi, buon capodanno, stron*o (Uh)

Ho mille cose da fare quest’anno

Dire cose che domani non ricordo (Ah)

Ma ho promesso, ‘sta volta farò il botto

Ehi, ehi, buon capodanno, stron*o

Ho mille cose da fare quest’anno

Ma sono ancora sbronzo, buon anno [Outro]

A te e famiglia

(Ta-ta-tu, ta-ta-ta-tu, ta-ta-ta-tu, ta-ta-ta-tu)

‘Nto cu*o a tia e a tutta ‘a famigghia

Ehi, ehi, buon capodanno, stron*o

Ehi, ehi

‘Nto cu*o a tia e a tutta ‘a famigghia

A te e famigl–

Aiutaci a salvare il rap dallo Stato, chiama il numero in sovraimpressione, adotta anche tu un rapper abbandonato sul ciglio della strada, insieme potremo fermare il nuovo ordine italiano, auguri, buone feste a te e famiglia

Continua a leggere su optimagazine.com