Quasi giunti al 25 dicembre e ancor prima alla sera del 24 dicembre, la ricerca di un app per creare video di Babbo Natale personalizzati per bambini e non solo è di scena. In tanti infatti desiderano stupire i più piccoli ma anche i più grandi con dei filmati in cui l’amato Santa Claus parla con l’interlocutore di turno chiamandolo per nome e facendo riferimento ad alcune sue caratteristiche. Ecco che dunque la soluzione ideale in questa direzione, ormai da anni, è l’appPolo Nord Portatile (PNP)

Funzionamento

L’app Polo Nord Portatile (PNP) è disponibile in forma gratuita sul Play Store per i dispositivi Android e poi sull’App Store Apple per gli iPhone. Per quanto lo strumento sia del tutto free, bisogna confermare subito che la migliore esperienza possibile resta quella prevista con un abbonamento (in diverse modalità). Le funzioni con un account di base sono limitate ma almeno permetteranno di avere il proprio video personalizzato di Babbo Natale.

L’app PNP richiede subito una registrazione che può essere effettuata con un account pre-esistente come Google o anche Facebook. Il tool richiede anche dei consensi e autorizzazioni, come quelli di accesso alla galleria del telefono. Prendendo come riferimento un profilo del tutto free, assicuriamo che sarà possibile ottenere almeno un video di Babbo Natale personalizzato come prova del servizio offerto. Alla prima entrata dell’app, campeggia in Home un banner che invita a creare il filmato. Per procedere, bisogna subito inserire il nome della persona a cui si vuole dedicare il contenuto, indicare la sua data di nascita e qualche caratteristica che lo contraddistingue, come la socialità o un hobby. Queste sono le informazioni base che possono poi essere sbloccate con un account premium con molte altre. Ad ogni modo, in pochi istanti, la clip viene creata e quest’ultima può essere subito condivisa attraverso un link, un codice QR. La clip resta registrata nella sezione “Le mie creazioni” presente nel menù principale del telefono.

Tra tutte le funzioni a pagamento dell’app PNP, oltre a quelle pensate per video di Babbo Natale personalizzati più ricchi di dettagli e in sempre nuove modalità (oltre 100), c’è anche la possibilità di ricevere chiamate e videochiamate vocali sempre da Santa Claus, salvare etichette e biglietti delle feste, accedere ad una sezione di giochi a tema per bambini molto variegata (pure con la possibilità di inserire un codice controllo di accesso per i genitori)

Quanto costa l’app PNP? Le soluzioni di abbonamento sono diverse. Il Pass di un anno costa 9,99 euro, mentre quello valido addirittura per un decennio 39,90 euro. In effetti, l’uso dello strumento non si limita al solo periodo natalizio ma anche ad altri momenti dell’anno, ad esempio per il compleanno di chiunque si voglia stupire con un pensiero speciale dal Polo Nord.

Usabilità

Per quanto l’app PNP sia molto semplice da utilizzare e con essa si riesca anche a creare un video di Babbo Natale personalizzato, la sua vocazione commerciale è fin troppo in rilievo. Rispetto alla semplice clip di Santa Claus che augura buone feste a piccoli e grandi, l’account di base avrebbe potuto garantire qualche opzione in più. L’utente, nella sua esperienza di navigazione, è fin troppo bersagliato nell’invito all’acquisto di un abbonamento. Di contro, c’è però da dire che un piano decennale come quello su riportato a circa 40 euro risulta essere abbastanza conveniente, a patto però che si usi parecchio lo strumento da veri patiti del Natale.

