Maria Chiara Giannetta a Sanremo 2022 è la rivelazione della serata. Emozionata fin dalla sua entrata sul palco dell’Ariston, l’attrice foggiana, volto di Don Matteo e Blanca, ha saputo conquistare tutti con la sua eleganza e simpatia.

Nonostante qualche incertezza iniziale, la Giannetta ha intrattenuto con uno sketch divertentissimo, grazie anche alla complicità dell’amico e collega Maurizio Lastrico. La Capitana di Don Matteo, co-conduttrice della penultima serata accanto ad Amadeus, introduce al pubblico “un gioco”: insieme a Lastrico (ospite a sorpresa), simulerà una discussione di coppia, due fidanzati che si amano, litigano e ancora tornano insieme, usando alcuni dei testi di canzoni italiane più famose. E sfida il pubblico a indovinare quali sono.

Lastrico sta al gioco, ma è la Giannetta a condurre: indossando un frac, l’attrice 29enne è energica, spigliata e ormai a suo agio sul palco. E per i fan di Don Matteo, è subito Marco e Anna. Come i due innamorati dello sketch, anche per il PM e la Capitana c’è un tira e molla nella fiction: da amici/partner a fidanzati. Poi, nella dodicesima stagione, i due si sono lasciati, colpa di un tradimento da parte di lui.

E chissà se tra le parole del dialogo tra due innamorati si nasconde un’anticipazioni di Don Matteo 13 che vedrebbe un ritorno di fiamma proprio fra Anna e Marco? “Marco se n’è andato e non ritorna più”, intona la Giannetta. “Rinascerò cervo a primavera”, risponde Lastrico. Il duo coinvolge anche un inconsapevole Amadeus quando l’attore e comico gli punta il dito contro: “Lui chi è. Il triangolo no”. E infine: “Ho sbagliato una volta e non sbaglio più.”

Tra le co-conduttrici che si sono alternate sul palco, Maria Chiara Giannetta è senza dubbio la vincitrice. Se qualcuno ha ancora dei dubbi, basta dare un’occhiata alla gag comica, disponibile su RaiPlay. Qui potete vederne un assaggio: