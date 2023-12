L’ora è scoccata: il nuovo singolo dei Sum 41 apre la lunga strada che li separa dallo scioglimento che sarà ufficiale una volta pubblicato Heaven :x: Hell, l’ultimo album della loro carriera. Sarà un’opera monumentale, come dichiarano gli stessi, che includerà ogni sfumatura punk e metal alle quali la band ci hanno abituati dai tempi di Fat Lip.

Rise Up, questo il titolo del nuovo singolo dei Sum 41, è fuori da oggi mercoledì 13 dicembre come primo step verso il nuovo e ultimo album Heaven :x: Hell.

Deryck Whibley e la sua squadra si muovono tra frenesia hardcore punk e sospensioni basso-batteria, con le esplosioni che sono tipiche del loro stile e la voce del frontman che non sbaglia un colpo. Il brano è accompagnato da un video ufficiale che contiene tante sorprese, una fra queste la presenza di Greg K, chitarrista degli Offspring, negli inediti panni di un pilota d’aereo.

I Sum 41 hanno annunciato la data di pubblicazione di Heaven :x: Hell: l’ultimo album sarà fuori il 29 marzo 2024 e sarà un doppio volume in ci troveremo entrambe le anime, il metal e il punk, di cui i Sum 41 sono appassionati.

Prima dell’addio alle scene, i Sum 41 passeranno per l’Italia in occasione degli I-Days di Milano nella giornata di martedì 9 luglio 2024.

Nello stesso giorno saliranno sul palco Avril Lavigne e i Simple Plan per un’intera giornata all’insegna del pop punk.

[Intro]

I told you I’d rise up

[Verse 1]

You’d be mistaken if you thought I was gone

Cause I’ve been waiting for this moment too long

(Woah)

Just to see the worry in your eyes

I bet you thought that I had fallen away

It never crossed your mind that there’d be a day

(Woah)

I’d return to look you in the eyes

[Pre-Chorus]

Don’t pray for me, you said there’s no hope in forgiving

You’re happy to just leave me for the dead

Well, time has passed I’m very much the living

And all that’s left is to leave you seeing red

[Chorus]

So when you think you’vе got me by a thread

You need think again

‘Cause I know you nеver thought that this would be how it ends

I told you I’d rise up

[Verse 2]

I don’t believe that you have got any soul

You’re just a breed of your own kind all alone

(Woah)

An architect of your own decline

(Your own decline)

Nothing’s sacred anymore, that’s the past

Its falling further even more out of grasp

(Woah)

You’re replaced and running out of time

[Pre-Chorus]

No prayers from me, you see I’m not the one you think will

Just let it go and leave it all behind

You’re dead to me and I don’t even feel guilt

Just take a look, ‘cause it’s time for me to rise

[Chorus]

So when you think you’ve got me by a thread

You need think again

‘Cause I know you never thought that this would be how it ends

I told you I’d rise up

I told you I’d rise up

[Bridge]

I don’t wanna close my eyes

I can never get enough

Like the sun, it’s time that I rise up

[Chorus]

So when you think you’ve got me by a thread

You need think again

‘Cause I know you never thought that this would be how it ends

I told you I’d rise up

[Outro]

I told you I’d rise up

I told you I’d rise up