L’aggiornamento iOs 17.2 è stato rilasciato nella serata di ieri 11 novembre. Come previsto, il secondo major update dopo la presentazione di iOS 17 lo scorso giugno è arrivato ad inizio dicembre. Le novità incluse nella nuova fatica software di Apple non sono poche: le principali sono di seguito elencate.

Prima di dettagliare le novità di iOS 17.2, bisogna sottolineare che è stato reso disponibile anche iPadOS 17.2 per i tablet Apple. Entrambi gli aggiornamento possono essere scaricati su iPhone e iPad supportati attraverso il consueto percorso Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. L’azienda di Cupertino ha anche distribuito contestualmente l’aggiornamento iOS 16.7.3 per i melafonini più datati.

La novità di iOS 17.2 più attesa è quella dell’app Journal. Si tratta di una sorta di diario personale dove registrare ricordi, appuntamenti, pensieri e riflessioni di ogni tipo. Gli sviluppatori hanno pensato ad uno strumento versatile che suggerisce agli utenti delle opzioni in base alle situazioni e che consente di inserire foto, video, audio posizioni e ancora altro.

Delle novità dell’ultimo aggiornamento Apple beneficiano in particolar modo anche gli iPhone 15 Pro. Proprio iOS 17.2 aggiunge un’opzione al pulsante di azione per attivare l’app traduzione e conversare in tempo reale con chiunque parli un’altra lingua rispetto alla nostra. Non manca neanche una feature per registrare video direttamente visualizzabili grazie alle cuffie Apple Vision Pro in 3D.

Tornando alle novità di iOS 17.2 disponibili per tutti i dispositivi supportati, c’è una piccola grande implementazione per l’app Messaggi, Si tratta del pulsante freccia di recupero utilissimo per passare al primo messaggio non letto in una conversazione. Ancora, è prevista un’opzione per aggiungere adesivi ai fumetti della chat. Non mancano neanche nuovi widget Meteo e Orologio e una rinnovata modalità per condividere tra amici, parenti, colleghi delle playlist di brani preferiti.

