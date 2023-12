Chi sono i The Tenors? Il gruppo è ospite ad Amici nella puntata di domenica 10 dicembre ma è già conosciuto. Dei The Tenors fa parte un ex concorrente del talent show di Maria De Filippi: Alberto Urso.

Il progetto The Tenors ha respiro internazionale. La band internazionale multiplatino è composta da Alberto Urso, Victor Micallef, Clifton Murray e Mark Masri e in puntata ad Amici si esibirà con un brano classico del Natale, riarrangiato e ricantato in chiave The Tenors.

Su Canale5 il gruppo si esibirà in Joy To The World, brano estratto dall’album natalizio Christmas With The Tenors, disponibile dal 17 novembre 2023 in tutti i negozi di musica e negli store digitali.

Il gruppo è candidato ai Grammy e ai premi Juno, ha raggiunto il successo internazionale esibendosi in centinaia di spettacoli privati ​​per enti di

beneficenza, migliaia di spettacoli dal vivo, oltre ad apparizioni televisive nazionali e internazionali in tutto il mondo. Qualche esempio? L’Oprah Winfrey Show con Celine Dion nel 2010, le cerimonie di apertura delle Olimpiadi invernali del 2010 a Vancouver, i 63° Primetime Emmy Awards nel 2011, il Diamond Jubilee Show di ITV al Castello di Windsor per La regina Elisabetta II nel 2012.



Hanno già entusiasmato milioni di fan in tutto il mondo e il 17 novembre hanno pubblicato un album di Natale, “Christmas with The Tenors”, che contiene diversi classici rivisitati tra cui “Driving Home for Christmas” di Chris Rea, “Snowman” di Sia, “I’ve Got My Love to Keep Me Warm” di Irving Berlin e “Christmas Time is Here” di Vince Guaraldi e Lee Mendelson.

Tracklist Christmas With The Tenors