Nuovi inediti e tanti ospiti ad Amici il 10 dicembre. Nella puntata numero 12 dello speciale della domenica, su Canale 5, vedremo suo e sfide e classifiche di canto e di ballo da stilare, nuovi brani inediti rilasciati sulle piattaforme digitali e tanto altro.

La registrazione è avvenuta a Roma venerdì 8 dicembre e in rete c’è qualche anticipazione dalla pagina Amici Notizie. Ospiti musicali di Amici saranno I Tenors, chiamati ad esibirsi in puntata. Altri cantanti però fanno capolino negli studi del talent show di Maria De Filippi per giudicare i concorrenti in lizza per il caso.

Ermal Meta sarà in puntata per assegnare voti alle performance dei ragazzi. Il suo giudizio comporterà la formazione della classifica di gradimento di canto. In questo arduo compito non sarà solo. Al suo fianco altri due nomi della musica italiana: Ron e Fulminacci. La media dei voti dei tre giudici consentirà alla produzione di Amici di stilare la classifica delle performance dei cantanti.

Ultima posizione per Lil Jolie che dovrà affrontare una sfida prima di Natale. Primo posto invece per Holden, seguito da Mew e Petit.

Puntata movimentata per il ballo, con alcune sfide chieste dalla maestra di classico Alessandra Celentano. La gara di ballo verrà giudicata da un volto noto ad Amici: il ballerino Kledi Kadiu.

Fronte inediti, continuano le produzioni dei ragazzi di Amici. A rilasciare nuovi brani sulle piattaforme sono i cantanti Mew, Holden e Matthew. Le canzoni saranno disponibili da lunedì 11 dicembre.

Si continua con la gara di improvvisazione di ballo. Si sfidano questa settimana i ballerini Lucia, Dustin e Giovanni. A giudicare la sfida è Gabriele Rossi. Vince la sfida Lucia, che si esibirà in occasione dell’evento di Dardust, questo il premio in palio.