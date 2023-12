Sempre più sforzi sono diretti allo sviluppo dei canali WhatsApp da parte del team di sviluppatori dell’app di messaggistica. I nuovi strumenti di comunicazione hanno preso sempre maggiore piede tra gli utenti che li utilizzano soprattutto per tenersi aggiornati su notizie di vario tipo. Per garantire un’esperienza sempre migliore agli utenti, apprendiamo che una funzione di inoltro specifica è proprio ora in test.

Come ci segnala WABetaInfo, all’interno della beta Android 2.23.26.2 ora disponibile sul Google Play Store, è stato scovato un indizio importante: questo riguarda la possibilità di inoltrare messaggi ai canali dalle semplici conversazioni, siano esse singole o di gruppo. In pratica gli esperti stanno lavorando per rendere possibile il re-invio di messaggi di testo, immagini, video, GIF, messaggi audio, adesivi e aggiornamenti da altre chat come già detto, ma anche da altri canali.

La novità sarà di certo gradita ai moltissimi gestori e amministratori di canali WhatsApp. Questi ultimi, almeno fino ad ora, hanno dovuto sempre eseguire più operazioni di pubblicazione di contenuti. Al contrario, una volta che la nuova funzione sarà disponibile per tutti, si potrà procedere con i semplici inoltri, con un gran risparmio di tempo e di pazienza. L’esperienza di comunicazione con i propri iscritti sarà di certo migliorata rispetto ad ora.

Come già riferito, la novità dell’inoltro dei contenuti sui canali WhatsApp è stata scovata solo nella beta Android come indizio presente nel codice dell’ultimo aggiornamento disponibile in beta. Dunque la funzione non è ancora a disposizione neanche dei tester. Sarà solo questione di pochissimo tempo e la sperimentazione partirà per chi ha un dispositivo con sistema operativo Google e probabilmente anche per gli iPhone. Per vedere invece la feature disponibile per tutti e in versione definitiva invece, di certo bisognerà attendere il 2024.

